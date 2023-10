Bonsai artificiale LEGO a prezzo STRACCIATO su Amazon (COUPON)

Su Amazon il modello di bonsai artificiale LEGO per adulti è in offerta a 35,69 euro grazie allo sconto del 16% sul prezzo di vendita consigliato e un extra sconto del 15% con il coupon omaggio offerto dal marketplace statunitense. Per sfruttare il coupon e ottenere così il doppio sconto aggiungi un segno di spunta accanto ad “Applica coupon 15%” prima di aggiungere al carrello l’articolo.

Bonsai artificiale LEGO in extra sconto su Amazon

Il modello di bonsai artificiale in offerta su Amazon presenta un vaso rettangolare e un supporto costituito da doghe a effetto legno. All’interno della confezione trovi dei pezzi intercambiabili, puoi infatti scegliere tra i fiori di ciliego o le classiche foglie verdi. Sei libero di disporre sia i fiori che le foglie a tuo piacimento, senza intaccare la bellezza del modello.

Il bonsari artificiale LEGO è un prodotto ideale da posizionare in ufficio o a casa, oltre a essere un regalo perfetto per una persona appassionata di fiori, per l’inaugurazione di una casa, per il compleanno di una persona cara e per un anniversario importante. Farai un figurone anche se lo regalerai a tua moglie o a tuo marito.

Approfitta ora dell’offerta di Amazon sul modello di bonsai artificiale LEGO per ottenere un extra sconto del 15% rispetto al prezzo già scontato rispetto a quello consigliato al pubblico. In tutto risparmi 15 euro, con le spese di spedizione gratuite e consegna ultra rapida per gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.