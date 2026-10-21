Il bonus da 720 euro per le mamme è effettivo: come fare domanda e a chi spetta

Il bonus da 720 euro per le mamme
è operativo. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026
e regolata dall’Inps
con la circolare n. 106 del 16 ottobre
, riguarda le lavoratrici madri con almeno due figli
e un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro l’anno
. Vale per dipendenti e autonome, ma con regole diverse a seconda del contratto e del numero dei figli. La domanda, però, non si può ancora presentare: il servizio partirà solo dopo un nuovo messaggio dell’Istituto, atteso nelle prossime settimane.
Bonus mamme, quanto vale: 60 euro al mese e pagamento Inps a dicembre
Il nuovo Bonus mamme 2026
vale 60 euro al mese
, venti euro in più rispetto ai 40 euro previsti nel 2025. L’importo spetta per ogni mese, o frazione di mese, in cui la lavoratrice ha tutti i requisiti richiesti. Il massimo è quindi 720 euro l’anno
, calcolato su dodici mensilità.
Non sarà uno sconto in busta paga. Almeno non per questa misura. Il pagamento arriverà direttamente dall’Inps
, con un’unica erogazione a dicembre 2026
.
La circolare parla di “integrazione al reddito” per le madri lavoratrici con due o più figli. In concreto, è un aiuto pagato a fine anno, ma maturato mese per mese. Se, ad esempio, una lavoratrice acquisisce il diritto ad aprile perché nasce il secondo figlio, riceverà il bonus da aprile a dicembre. Nove mesi: quindi 540 euro
, se tutti gli altri requisiti restano validi.
Il calendario, però, non è ancora chiuso. L’Inps ha pubblicato le regole generali il 16 ottobre 2026
, ma ha rimandato a un nuovo messaggio la data di apertura del servizio per inviare le domande. La finestra dovrebbe partire da fine ottobre, ma per ora conta solo la comunicazione ufficiale dell’Istituto.
A chi spetta: dipendenti e autonome con almeno due figli e reddito fino a 40 mila euro
Il bonus da 720 euro
spetta alle madri lavoratrici
con almeno due figli. Sono comprese anche le madri adottive o affidatarie in affidamento preadottivo. Il reddito da lavoro riferito al 2026 non deve superare i 40 mila euro annui
.
La misura riguarda sia le lavoratrici dipendenti
sia le autonome
, nel pubblico e nel privato. Le regole, però, cambiano in base al numero dei figli e al tipo di contratto.
Per le madri con due figli
, il punto decisivo è l’età del figlio più piccolo: deve avere meno di dieci anni
. Il diritto resta fino al mese in cui il minore compie dieci anni. Se il compleanno cade il 15 settembre, come negli esempi dell’Inps, il bonus spetta da gennaio a settembre. Poi si ferma.
Una madre lavora tra documenti e calcolatrice mentre segue i figli, immagine simbolo del bonus mamme 2026.
Per le madri con tre o più figli
, la soglia sale: il figlio più piccolo deve avere meno di 18 anni
. Qui però conta anche il rapporto di lavoro. Il nuovo Bonus mamme
spetta alle autonome e alle dipendenti con contratto a termine
. Non spetta invece alle dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli, per le quali resta il diverso sistema dello sgravio contributivo
previsto per il periodo 2024-2026.
Sul limite dei 40 mila euro
, l’Inps usa un criterio largo. Si sommano i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, rilevanti ai fini fiscali. Dentro ci sono anche redditi esenti o tassati con regimi sostitutivi o agevolati. Rientrano pure le indennità che sostituiscono la retribuzione, come maternità, malattia, congedo straordinario e integrazioni salariali. Restano fuori, invece, le prestazioni legate alla fine del rapporto di lavoro, come Naspi
, Dis-Coll
e trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti.
Domanda all’Inps: portale, patronati e contact center dopo l’apertura del servizio
Per avere il Bonus mamme 2026
bisognerà presentare domanda all’Inps
. Non è previsto il riconoscimento automatico.
La richiesta potrà essere inviata dal portale dell’Istituto, entrando con le credenziali digitali: Spid
, Carta d’identità elettronica
o altri strumenti ammessi per i servizi online Inps.
Chi non vuole seguire la pratica da sola potrà rivolgersi ai patronati
, soprattutto se deve controllare redditi, nucleo familiare e decorrenze. In alternativa si potrà usare il contact center multicanale
: numero verde 803 164
, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164
da cellulare, con costi legati al proprio operatore.
La data di avvio non è stata ancora fissata. Nella circolare n. 106, l’Inps scrive che “la data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio”. Tradotto: meglio aspettare l’avviso ufficiale prima di provare ad accedere alla procedura. Anche perché il pagamento di dicembre dipenderà dalla corretta acquisizione della domanda e dai controlli sui requisiti dichiarati.
Quando il bonus si ferma: età dei figli, terzo figlio e sgravio contributivo
Il diritto al Bonus mamme
non è garantito per forza per tutto l’anno. Può partire o interrompersi nel corso del 2026. Il requisito sul numero dei figli deve esserci al 1° gennaio 2026
oppure maturare entro il 31 dicembre 2026
. Se una lavoratrice ha un figlio a inizio anno e il secondo nasce il 20 aprile, il bonus decorre da aprile e arriva fino a dicembre, sempre se il reddito resta entro i limiti.
La misura si interrompe quando vengono meno le condizioni previste. Per le madri con due figli, conta il compimento dei dieci anni
del figlio più piccolo. Per quelle con tre o più figli, il limite è il compimento dei 18 anni
del minore.
C’è poi un caso meno immediato. Se una lavoratrice con due figli e contratto a tempo indeterminato ha un terzo figlio nel 2026, da quel mese potrebbe uscire dal nuovo Bonus mamme. Il motivo è che per le dipendenti stabili con almeno tre figli opera il diverso esonero contributivo IVS
.
Questo sgravio, previsto dalla legge n. 213 del 2023 per il periodo 2024-2026
, può arrivare fino a 3 mila euro annui
. Viene riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli, se rispettano le condizioni previste. È un’altra misura, con regole proprie.
Negli esempi allegati alla circolare, l’Inps chiarisce anche il caso della lavoratrice con tre figli e contratto a termine trasformato a tempo indeterminato a luglio: il Bonus mamme
spetta da gennaio a giugno. Da luglio può subentrare, se ci sono i requisiti, lo sgravio contributivo
.
Nel 2025, secondo dati Inps riportati dal Sole 24 Ore, il Bonus mamme ha raggiunto 659.098 donne
, circa il 6% delle lavoratrici occupate, con la quota più alta in Lombardia. Per il 2026 la platea dipenderà dalle domande presentate e dai controlli sul reddito. Sarà invece la prossima Legge di Bilancio a stabilire cosa accadrà dal 2027.