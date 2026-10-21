Il bonus da 720 euro per le mamme è effettivo: come fare domanda e a chi spetta

Bonus mamme, quanto vale: 60 euro al mese e pagamento Inps a dicembre

A chi spetta: dipendenti e autonome con almeno due figli e reddito fino a 40 mila euro

Domanda all’Inps: portale, patronati e contact center dopo l’apertura del servizio

Quando il bonus si ferma: età dei figli, terzo figlio e sgravio contributivo

Ilè operativo. La misura, prevista dallae regolata dall’con la circolare n. 106 del, riguarda lee un reddito da lavoro non superiore a. Vale per dipendenti e autonome, ma con regole diverse a seconda del contratto e del numero dei figli. La domanda, però, non si può ancora presentare: il servizio partirà solo dopo un nuovo messaggio dell’Istituto, atteso nelle prossime settimane.Il nuovovale, venti euro in più rispetto ai 40 euro previsti nel 2025. L’importo spetta per ogni mese, o frazione di mese, in cui la lavoratrice ha tutti i requisiti richiesti. Il massimo è quindi, calcolato su dodici mensilità. Non sarà uno sconto in busta paga. Almeno non per questa misura. Il pagamento arriverà direttamente dall’, con un’unica erogazione. La circolare parla di “integrazione al reddito” per le madri lavoratrici con due o più figli. In concreto, è un aiuto pagato a fine anno, ma maturato mese per mese. Se, ad esempio, una lavoratrice acquisisce il diritto ad aprile perché nasce il secondo figlio, riceverà il bonus da aprile a dicembre. Nove mesi: quindi, se tutti gli altri requisiti restano validi. Il calendario, però, non è ancora chiuso. L’Inps ha pubblicato le regole generali il, ma ha rimandato a un nuovo messaggio la data di apertura del servizio per inviare le domande. La finestra dovrebbe partire da fine ottobre, ma per ora conta solo la comunicazione ufficiale dell’Istituto.Ilspetta allecon almeno due figli. Sono comprese anche le madri adottive o affidatarie in affidamento preadottivo. Il reddito da lavoro riferito al 2026 non deve superare i. La misura riguarda sia lesia le, nel pubblico e nel privato. Le regole, però, cambiano in base al numero dei figli e al tipo di contratto. Per le madri con, il punto decisivo è l’età del figlio più piccolo: deve avere meno di. Il diritto resta fino al mese in cui il minore compie dieci anni. Se il compleanno cade il 15 settembre, come negli esempi dell’Inps, il bonus spetta da gennaio a settembre. Poi si ferma.Per le madri con, la soglia sale: il figlio più piccolo deve avere meno di. Qui però conta anche il rapporto di lavoro. Il nuovospetta alle autonome e alle dipendenti con. Non spetta invece alle dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli, per le quali resta il diverso sistema delloprevisto per il periodo 2024-2026. Sul limite dei, l’Inps usa un criterio largo. Si sommano i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, rilevanti ai fini fiscali. Dentro ci sono anche redditi esenti o tassati con regimi sostitutivi o agevolati. Rientrano pure le indennità che sostituiscono la retribuzione, come maternità, malattia, congedo straordinario e integrazioni salariali. Restano fuori, invece, le prestazioni legate alla fine del rapporto di lavoro, comee trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti.Per avere ilbisognerà presentare domanda all’. Non è previsto il riconoscimento automatico. La richiesta potrà essere inviata dal portale dell’Istituto, entrando con le credenziali digitali:o altri strumenti ammessi per i servizi online Inps. Chi non vuole seguire la pratica da sola potrà rivolgersi ai, soprattutto se deve controllare redditi, nucleo familiare e decorrenze. In alternativa si potrà usare il: numero verde, gratuito da rete fissa, oppureda cellulare, con costi legati al proprio operatore. La data di avvio non è stata ancora fissata. Nella circolare n. 106, l’Inps scrive che “la data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio”. Tradotto: meglio aspettare l’avviso ufficiale prima di provare ad accedere alla procedura. Anche perché il pagamento di dicembre dipenderà dalla corretta acquisizione della domanda e dai controlli sui requisiti dichiarati.Il diritto alnon è garantito per forza per tutto l’anno. Può partire o interrompersi nel corso del 2026. Il requisito sul numero dei figli deve esserci aloppure maturare entro il. Se una lavoratrice ha un figlio a inizio anno e il secondo nasce il 20 aprile, il bonus decorre da aprile e arriva fino a dicembre, sempre se il reddito resta entro i limiti. La misura si interrompe quando vengono meno le condizioni previste. Per le madri con due figli, conta il compimento deidel figlio più piccolo. Per quelle con tre o più figli, il limite è il compimento deidel minore. C’è poi un caso meno immediato. Se una lavoratrice con due figli e contratto a tempo indeterminato ha un terzo figlio nel 2026, da quel mese potrebbe uscire dal nuovo Bonus mamme. Il motivo è che per le dipendenti stabili con almeno tre figli opera il diverso. Questo sgravio, previsto dalla legge n. 213 del 2023 per il periodo, può arrivare fino a. Viene riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli, se rispettano le condizioni previste. È un’altra misura, con regole proprie. Negli esempi allegati alla circolare, l’Inps chiarisce anche il caso della lavoratrice con tre figli e contratto a termine trasformato a tempo indeterminato a luglio: ilspetta da gennaio a giugno. Da luglio può subentrare, se ci sono i requisiti, lo. Nel 2025, secondo dati Inps riportati dal Sole 24 Ore, il Bonus mamme ha raggiunto, circa il 6% delle lavoratrici occupate, con la quota più alta in Lombardia. Per il 2026 la platea dipenderà dalle domande presentate e dai controlli sul reddito. Sarà invece la prossima Legge di Bilancio a stabilire cosa accadrà dal 2027.