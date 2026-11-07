Bonus, arriva il doppio sconto per gli elettrodomestici: il 2027 sarà il momento giusto per cambiarli quasi gratis

Cambiare gli elettrodomestici di casa può diventare una spesa importante, soprattutto quando si cerca di ridurre i consumi senza rinunciare a prodotti più efficienti.

Le misure previste per il 2027 riaccendono l’attenzione sugli incentivi per la casa, ma le condizioni di accesso e le modalità di utilizzo non sono identiche per tutti. Tra lavori di ristrutturazione, sostituzione degli apparecchi e requisiti fiscali, alcuni dettagli possono fare una differenza concreta sul conto finale. Prima di programmare gli acquisti conviene capire quali agevolazioni riguardano davvero la propria situazione.

Bonus mobili al 50%: lavori collegati e tetto di spesa a 5mila euro

Il bonus mobili 2027 resta una detrazione Irpef del 50% per comprare arredi destinati a una casa interessata da lavori di recupero edilizio. Tradotto: chi ha avviato una ristrutturazione potrà recuperare una parte della spesa per letti, armadi, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini e altri mobili destinati proprio all’immobile oggetto dell’intervento. Il limite massimo è fissato a 5mila euro: su quella cifra si calcola lo sconto fiscale, da recuperare poi nella dichiarazione dei redditi in dieci rate annuali dello stesso importo.

La regola decisiva resta il legame con i lavori edilizi. Per gli acquisti fatti nel 2027, l’intervento sulla casa deve essere iniziato dal 1° gennaio 2026 in poi, come già previsto negli anni scorsi dall’Agenzia delle Entrate. Rientrano anche le spese di trasporto e montaggio, a patto che siano pagate con mezzi tracciabili. Niente contanti, quindi. Vanno bene bonifico ordinario, carta di debito o carta di credito; non serve il cosiddetto bonifico parlante usato per altri bonus casa. Possibile anche il finanziamento a rate, purché la finanziaria paghi il venditore con modalità tracciabili e il contribuente conservi la ricevuta.

Voucher elettrodomestici: sconto in fattura, domanda sull’app Io e rottamazione obbligatoria

Per gli elettrodomestici, invece, dal 2027 la via principale sarà il voucher elettrodomestici, pensato per mandare in pensione apparecchi vecchi e sostituirli con modelli più efficienti. Nella versione precedente, il contributo arrivava a 100 euro per nucleo familiare, oppure a 200 euro per chi aveva un Isee sotto i 25mila euro, con uno sconto pari al 30% del prezzo di acquisto. La misura viene rifinanziata con un fondo indicato in 50 milioni di euro, in attesa dei dettagli operativi.

La procedura dovrebbe passare dalla app Io. Il cittadino dovrà inserire i propri dati, compreso l’eventuale Isee, e dichiarare di avere un elettrodomestico da sostituire con un prodotto nuovo della stessa categoria commerciale e di classe energetica più alta. Una volta ottenuto, il voucher dovrà essere usato entro 15 giorni. Lo sconto sarà applicato subito in negozio, direttamente in fattura. Toccherà poi al venditore caricare i documenti sulla piattaforma PagoPa e inviare la dichiarazione sulla rottamazione del vecchio apparecchio. Solo dopo i controlli partirà il rimborso al commerciante tramite bonifico.

Divieto di cumulo: quando i bonus si escludono e come scegliere l’acquisto giusto

Il nodo vero è il divieto di cumulo. Bonus mobili e voucher elettrodomestici non possono essere usati insieme per la stessa tipologia di prodotti. Lo ha chiarito anche il ministero delle Imprese e del made in Italy nelle Faq sulla misura: il contributo per gli apparecchi efficienti viene riconosciuto una sola volta per famiglia anagrafica e non si può sommare ad altri benefici, compresi quelli fiscali, riferiti agli stessi beni.

La scelta, quindi, va fatta prima di comprare. Chi deve arredare una casa ristrutturata potrà usare il bonus mobili al 50% per letti, armadi, tavoli e altri arredi, restando nel limite dei 5mila euro. Chi invece vuole cambiare un vecchio frigorifero o una lavatrice che consuma troppo dovrà guardare al voucher elettrodomestici, soprattutto se ha un Isee che permette di ottenere il contributo più alto. La convenienza dipenderà dal prezzo del prodotto, dalla capienza fiscale e dai tempi: da una parte la detrazione in dieci anni, dall’altra lo sconto immediato in fattura. Per molti contribuenti sarà questa la differenza decisiva.