Bonus bollette in busta paga: tutto quello che devi sapere

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n°35/E attraverso la quale ha voluto chiarire diversi aspetti relativi al bonus bollette, così da eliminare ogni possibile dubbio sulle meccaniche che ne regolano in particolare la richiesta e l’erogazione. In particolare è stata riposta una certa attenzione sui limiti inderogabili entro i quali il bonus non fa reddito in busta paga. Un chiarimento resosi necessario dopo che molti addetti ai lavori erano convinti che il bonus di 600€ fosse autonomo rispetto al limite generale di 258€, che individua invece la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei fringe benefits, ovverosia quella forma di retribuzione non in denaro, riconosciuti ai dipendenti.

Bonus bollette in busta paga, i chiarimenti dell’Agenzia

Come risaputo il Governo ha dato la possibilità alle aziende di erogare ai loro dipendenti somme extra fino a un massimo di 600 euro in aggiunta allo stipendio, così da permettere ai lavoratori di far fronte al caro bollette. Queste somme non sono tassate, a meno che non si superi appunto la cifra indicata, anche di soli 20 euro. Se ciò dovesse accadere, ha ora chiarito l’Agenzia, i benefit corrisposti dal datore di lavoro verrebbero tassati in busta paga per l’intero importo. E qui attenzione al principio di cassa allargato.

Il bonus fa riferimento alle somme erogate nel 2022. Ma come specifica sempre l’Agenzia delle Entrate con la nuova circolare si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Questo significa che il bonus bollette 600 euro in busta paga si applica anche alle somme erogate entro il 12 gennaio 2023 per il principio di cassa allargato.

