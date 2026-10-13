Bonus, cambiano i requisiti ISEE: perché è necessario aggiornarlo anche se non è scaduto

L’aumento dipenderà dall’adeguamento all’inflazione atteso dal Ministero dell’Economia. Il dato ufficiale ancora non c’è: secondo le stime richiamate dalla Banca d’Italia, l’inflazione potrebbe aggirarsi intorno al 3%. Per ora, quindi, si può fare solo una simulazione. La misura, nata nel 2008, serve per comprare alimentari, farmaci e pagare le bollette. Ed è cosa diversa dalla più recente Carta Dedicata a te.

Il primo numero da tenere d’occhio è il limite ISEE per la Carta Acquisti 2027. Nel 2026 la soglia è fissata a 8.230,81 euro, sia per gli anziani sia per le famiglie con bambini piccoli. Se si applicasse un aumento del 3%, il tetto salirebbe a circa 8.477,73 euro. Poco meno di 247 euro in più. Una cifra che, per chi oggi resta appena sopra il limite, potrebbe fare la differenza.

È bene però chiarirlo: il calcolo è ancora provvisorio. La percentuale vera sarà fissata solo dopo la comunicazione ufficiale del Ministero dell’Economia, attesa nei prossimi mesi, con ogni probabilità a novembre. “Il riferimento resta l’adeguamento all’andamento dei prezzi”, spiegano fonti tecniche. Fino ad allora non ci sarà una soglia valida per le domande 2027. Solo dopo la pubblicazione del dato Comuni, Poste e Caf potranno lavorare sui nuovi parametri.

Over 65 e over 70: i tetti di reddito da tenere sotto controllo

Per gli over 65 non conta solo l’ISEE. C’è anche un secondo limite, legato a pensioni, trattamenti assistenziali e altri redditi percepiti. Nel 2026, per chi ha tra 65 e 69 anni, il tetto coincide con la soglia ISEE: 8.230,81 euro. Con una rivalutazione simulata al 3%, salirebbe anche in questo caso a 8.477,73 euro.

Bilancio familiare sul tavolo tra bollette, calcolatrice e spesa quotidiana, tema legato alle soglie ISEE e alla Carta Acquisti 2027.

Per gli over 70 il parametro è diverso e più alto. Nel 2026 il limite è di 10.974,42 euro. Con lo stesso aumento ipotizzato, arriverebbe a circa 11.303,65 euro. Sono numeri da controllare con attenzione, soprattutto per chi prende pensioni minime integrate o piccoli assegni assistenziali. In situazioni del genere anche pochi euro possono decidere l’ingresso o l’esclusione dal beneficio. Il quadro definitivo, comunque, arriverà solo con il decreto di aggiornamento.

Requisiti patrimoniali, utenze e auto: cosa non cambia

L’aumento legato all’inflazione dovrebbe riguardare solo le soglie economiche. Restano invece fermi gli altri requisiti patrimoniali della Carta Acquisti. Per le famiglie con bambini sotto i tre anni, il nucleo non deve avere più di un’utenza elettrica domestica, una non domestica e due utenze del gas intestate ai componenti. C’è anche un limite per le auto: non più di due veicoli.

Restano validi anche i vincoli sugli immobili. Il nucleo non può possedere più di un immobile a uso abitativo con quota pari o superiore al 25%, né immobili non abitativi con quota almeno pari al 10%. Il patrimonio immobiliare complessivo, secondo le regole attuali, non deve superare 15.000 euro. Per gli anziani le condizioni sono un po’ più rigide: il beneficiario, anche insieme al coniuge, può avere al massimo una utenza elettrica domestica e una utenza del gas. Non sono invece ammesse utenze elettriche non domestiche. Una sola auto. Un dettaglio pratico, ma spesso decisivo nei controlli.

Spese ammesse, sconto del 5% e differenze con la Carta Dedicata a te

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese, caricati ogni due mesi per un totale di 80 euro. Può essere usata per le spese essenziali: alimentari, prodotti in farmacia e parafarmacia, pagamento delle bollette. Nei negozi convenzionati è previsto anche uno sconto del 5% sugli acquisti pagati con la carta. Restano esclusi i ticket sanitari e le specialità medicinali.

Lo sconto può aggiungersi ad altre promozioni del punto vendita. In alcuni negozi viene applicato subito in cassa, in altri può diventare un buono da usare più avanti. Nella pratica, quindi, il funzionamento può cambiare da esercizio a esercizio. La misura non va confusa con la Carta Dedicata a te, che ha regole, destinatari e obiettivi diversi. La Carta Acquisti 2027, se le soglie saranno davvero rivalutate, continuerà a rivolgersi soprattutto ad anziani con redditi bassi e famiglie con bambini molto piccoli: un aiuto limitato, ma pensato per le spese di base.