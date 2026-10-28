Bonus Caregiver da 400 euro: via libera, a chi spetta il sussidio

Il bonus caregiver da 400 euro ha superato un primo passaggio parlamentare, ma non è ancora operativo. Requisiti, tutele e prossime tappe chiariscono chi potrebbe beneficiarne.

Il bonus caregiver da 400 euro ha superato un primo passaggio parlamentare, ma non è ancora operativo. Requisiti, tutele e prossime tappe chiariscono chi potrebbe beneficiarne.