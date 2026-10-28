Bonus Caregiver da 400 euro: via libera, a chi spetta il sussidio

Il bonus caregiver da 400 euro è tornato al centro dell’attenzione dopo un passaggio parlamentare importante, ma per le famiglie restano ancora diversi aspetti da chiarire.
Il voto alla Camera del 14 ottobre 2026 ha segnato una prima tappa, senza rendere il contributo già richiedibile. La misura del Ddl Caregiver riguarda chi assiste stabilmente un familiare disabile o non autosufficiente, ma prevede requisiti molto specifici e altri passaggi prima dell’avvio.
Bonus caregiver, chi può avere il contributo: convivenza, 91 ore e reddito
Il punto centrale del provvedimento è il riconoscimento del caregiver prevalente. In sostanza, la persona che dentro la famiglia si fa carico della parte principale dell’assistenza. Ma non basta prendersi cura di un parente fragile o malato: il testo approvato a Montecitorio fissa paletti precisi.
Il primo è la convivenza con la persona disabile o non autosufficiente. Il contributo sarà pagato dall’Inps e potrà arrivare a 400 euro al mese esentasse, con versamenti trimestrali fino a 1.200 euro ogni tre mesi.
Per ottenere il sussidio caregiver, secondo il testo uscito dalla Camera, bisognerà garantire almeno 91 ore di assistenza a settimana. Vuol dire circa 13 ore al giorno. Una soglia molto alta, pensata per individuare chi dedica alla cura quasi tutta la propria giornata. Ci sono poi i limiti di reddito: il reddito da lavoro del caregiver non dovrà superare i 3.000 euro lordi l’anno, mentre l’Isee del nucleo familiare dovrà restare entro i 25.000 euro. Nelle prime versioni la soglia era di 15.000 euro, poi alzata durante l’esame in Parlamento. L’importo pieno, in ogni caso, andrà ai nuclei con Isee più basso.
Ddl caregiver, le quattro fasce: dal bonus alle tutele sul lavoro
Il Ddl caregiver non si ferma al contributo economico. Il testo divide le tutele in quattro fasce, in base al peso dell’assistenza prestata. La prima riguarda il caregiver prevalente, impegnato per almeno 91 ore a settimana: è l’unico profilo che potrà ricevere il bonus fino a 400 euro al mese, insieme alle altre misure previste.
La seconda fascia comprende il caregiver convivente che presta tra 30 e 90 ore di cura a settimana. Qui non c’è il contributo economico, ma arrivano strumenti legati al lavoro: priorità nello smart working, possibilità di passare al part-time e accesso alle ferie solidali.
La terza fascia riguarda il caregiver non convivente che assicura almeno 30 ore settimanali di assistenza: anche in questo caso il riconoscimento passa soprattutto dalla flessibilità lavorativa. Infine c’è una quarta fascia, più ampia, per chi garantisce tra 10 e 29 ore di assistenza a settimana, convivente oppure no. Per gli studenti sono previsti crediti formativi; per i lavoratori, invece, vengono rafforzate le tutele contro possibili discriminazioni sul posto di lavoro.
Bonus caregiver, iter al Senato e portale Inps: pagamenti non prima del 2027
Il sì della Camera non chiude la partita. Il Ddl Caregiver passa ora al Senato, dove servirà l’approvazione definitiva. Solo dopo potranno arrivare i decreti attuativi. Per questo, seguendo i tempi indicati nel provvedimento e le procedure ancora da completare, l’erogazione del bonus caregiver non partirà prima del 2027. “Serve prima identificare la platea reale”, è il ragionamento emerso durante l’esame della misura.
Un ruolo decisivo toccherà all’Inps, che dovrà preparare un portale telematico per raccogliere le domande, controllare i requisiti e incrociare i dati con le certificazioni di disabilità e con le banche dati dell’Isee.
Prima dei pagamenti, quindi, bisognerà mappare i caregiver familiari e capire chi rientra davvero nella definizione di caregiver prevalente. Il fondo stabile previsto a regime vale circa 250-260 milioni di euro l’anno: una somma importante, ma che potrebbe non bastare se le domande fossero più alte delle risorse disponibili. In quel caso, secondo le ipotesi legate al percorso del provvedimento, l’importo potrebbe essere ridotto oppure assegnato con graduatorie basate sulla gravità della disabilità e sulla situazione economica della famiglia.