Bonus Computer: requisiti e modelli previsti, molte famiglie ne hanno diritto

Un aiuto unico valido in tutta Italia, però, non c’è. Il sostegno passa soprattutto da bonus regionali, detrazioni fiscali e misure locali rivolte agli studenti e ai nuclei con redditi più bassi.

Sul bonus computer scuola 2026 il primo punto da chiarire è questo: al momento non esiste una misura nazionale uguale per tutti gli studenti italiani. Non c’è, quindi, un contributo unico dello Stato per comprare pc, tablet o strumenti digitali per la didattica, con le stesse regole da Milano a Palermo.

Il quadro è più spezzettato. Le agevolazioni dipendono soprattutto dalle Regioni, dai bandi aperti e dai requisiti economici fissati di volta in volta, spesso legati all’ISEE familiare. Per questo, prima di comprare un portatile o altra attrezzatura informatica, è bene controllare i siti delle Regioni, i portali dedicati alla scuola e, quando possibile, chiedere informazioni agli uffici comunali o alle segreterie scolastiche. Le scadenze cambiano. E non di rado si chiudono prima dell’inizio delle lezioni.

Agevolazioni regionali, cosa prevedono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia

In Lombardia il riferimento principale è la Dote Scuola, misura regionale pensata, come spiega la Regione, per “promuovere la libera scelta educativa delle famiglie” e contrastare l’abbandono scolastico. Una delle voci, quella per il Materiale Didattico, può essere usata anche per acquistare dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Il contributo cambia in base all’ISEE, con importi indicati tra 150 e 500 euro. Per l’anno scolastico 2026/2027, però, le domande risultano già chiuse.

Una famiglia valuta l’acquisto di un computer per la scuola tra documenti e spese, tema al centro dei bonus regionali 2026.

In Piemonte lo strumento è il Voucher Scuola, destinato agli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie, oltre che alle agenzie formative. Possono richiederlo le famiglie con ISEE non superiore a 15.748,78 euro e il contributo consente anche l’acquisto di pc, tablet, lettori e-book e stampanti. Anche in questo caso l’importo può arrivare fino a 500 euro, ma per il 2026/2027 i termini per presentare domanda sono già scaduti.

Nel Lazio il sostegno passa dalla borsa di studio “Io Studio”, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica. La somma assegnata può essere usata per beni e servizi utili alla crescita personale e culturale dello studente, compresi computer, elettronica e telefonia. La graduatoria per l’anno scolastico 2025/2026 è stata approvata di recente e prevede un contributo di 207,12 euro per studente. Per gli universitari laziali, invece, c’è anche il canale delle borse DiSCo, da controllare anno per anno attraverso i bandi ufficiali.

In Sicilia la misura funziona in modo diverso: la Regione prevede un contributo per il rimborso del 70% degli interessi pagati sui prestiti destinati all’acquisto di beni non di lusso, tra cui rientrano anche i computer. Per accedere all’aiuto serve un ISEE inferiore a 30mila euro; il valore dell’intervento va da 150 a 5mila euro. Le domande possono essere presentate fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento dei 15 milioni di euro stanziati. Un dettaglio importante, perché in questi casi i fondi possono finire prima della scadenza.

Studenti con DSA, la detrazione Irpef del 19% per pc e strumenti digitali

Accanto alle misure locali, resta attiva una possibilità nazionale per gli studenti con DSA, cioè con disturbi specifici dell’apprendimento. L’Agenzia delle Entrate prevede una detrazione Irpef del 19% per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici o informatici necessari allo studio, alla comunicazione e all’apprendimento.

La detrazione può riguardare, tra gli altri beni, anche computer, software, strumenti digitali e dispositivi informatici utili a facilitare il percorso scolastico. Per ottenerla servono documenti in regola: certificazione del disturbo, fatture o ricevute tracciabili e tutta la documentazione prevista dalle norme fiscali. “Meglio conservare tutto”, è il consiglio che arriva spesso da Caf e commercialisti, perché un controllo può arrivare anche dopo tempo. In questo caso non si parla di un bonus erogato in anticipo, ma di uno sconto fiscale da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Pc per la scuola senza bonus, i modelli indicati per prezzo e prestazioni

Chi non rientra nei requisiti dei bonus scuola o ha perso le scadenze dei bandi deve guardare al mercato. L’obiettivo, per molte famiglie, è trovare un pc per studenti capace di reggere lezioni online, documenti, piattaforme scolastiche, ricerche e programmi di base senza costare troppo. Altroconsumo, associazione indipendente dei consumatori, ha indicato alcuni modelli con un buon equilibrio tra spesa e prestazioni.

Tra le opzioni segnalate c’è il Dell i7-1355U, indicato a circa 543 euro per chi punta soprattutto al risparmio. Per un compromesso tra prezzo e prestazioni viene citato il Lenovo i5-13420H, attorno ai 590 euro. Chi cerca più spazio verticale sullo schermo può orientarsi sul Lenovo IdeaPad Slim 3, indicato a circa 649 euro. Se invece il sistema operativo macOS è una condizione di partenza, l’alternativa segnalata è l’Apple MacBook Neo, con prezzo attorno ai 699 euro.

Prima dell’acquisto, però, conviene controllare memoria, autonomia, peso e garanzia. Un portatile usato ogni mattina nello zaino, tra casa, scuola e biblioteca, deve essere leggero abbastanza da non pesare troppo, ma anche solido. E deve durare almeno qualche anno. Per molte famiglie, in fondo, il vero bonus è non doverlo ricomprare troppo presto.