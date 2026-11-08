Bonus da 2500 euro, solo per chi ha un ISEE entro i 28 mila euro

Il ddl di Bilancio 2027, arrivato alla Camera dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e il via libera del Quirinale del 30 ottobre 2026, prevede per i lavoratori dipendenti privati under 30 una flat tax all’1% sugli aumenti di stipendio. In sostanza, sulla parte di retribuzione che cresce rispetto al 2026 non si pagano IRPEF e addizionali ordinarie, ma un’imposta sostitutiva molto più bassa. La misura è nell’articolo 44 della Manovra e punta, nelle intenzioni del Governo, a rendere più conveniente restare e crescere professionalmente in Italia.

Il nuovo bonus under 30 da 2.500 euro riguarda i dipendenti del settore privato nati dopo il 31 dicembre 1997. Parliamo quindi di giovani che nel 2027 avranno al massimo 29 anni. C’è poi un altro paletto: il reddito da lavoro dipendente nel 2027 non dovrà superare i 28mila euro, la stessa soglia del primo scaglione IRPEF.

Restano esclusi i dipendenti pubblici, gli autonomi, i titolari di partita IVA e i pensionati, anche se le pensioni sono considerate dal Fisco redditi assimilati al lavoro dipendente. La platea, insomma, è piuttosto stretta. La scelta del Governo è chiara: intervenire sui salari bassi e medi con uno sconto fiscale, senza toccare il costo contributivo per le imprese.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa del 28 ottobre, aveva parlato di un beneficio fino a 2.500 euro con aliquota agevolata, da riconoscere in una o più mensilità. Nel testo della Manovra, però, quella cifra è il tetto massimo dell’aumento di stipendio che può essere tassato all’1%. Non c’è quindi un versamento automatico da parte dello Stato: il vantaggio arriva come più netto in busta paga.

Aumento agevolato, il calcolo parte dal reddito normalizzato del 2026

Il punto centrale della misura è il confronto tra il reddito da lavoro dipendente 2027 e il reddito normalizzato del 2026. La regola serve a evitare che venga trattato come aumento il semplice fatto di aver lavorato più giorni nell’anno successivo. Il caso tipico è quello di chi è stato assunto a metà 2026 e lavora poi per tutto il 2027.

Un lavoratore controlla la busta paga: l’immagine richiama il bonus under 30 e l’effetto della flat tax sugli aumenti in busta paga.

Il meccanismo funziona così: il reddito del 2026 viene diviso per i giorni lavorati in quell’anno e poi moltiplicato per i giorni lavorati nel 2027. Solo la differenza tra questo valore e il reddito del 2027 può essere tassata all’1%, entro il limite di 2.500 euro. Se un giovane ha guadagnato 22mila euro nel 2026 e 23.800 euro nel 2027, l’aumento di 1.800 euro rientra tutto nell’agevolazione. Se invece arriva a 25mila euro, lo sconto fiscale si applica solo su 2.500 euro; il resto segue la tassazione ordinaria.

La norma copre aumenti dovuti a rinnovi contrattuali, scatti di anzianità, passaggi di livello, premi o cambi di datore di lavoro. Resta però un nodo: il testo non spiega cosa succede a chi nel 2026 non ha lavorato affatto. In quel caso manca il dato dei giorni lavorati. Servirà quindi un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate oppure una modifica durante l’esame in Parlamento.

Busta paga, conguaglio e rinuncia: cosa deve fare il datore di lavoro

Il beneficio sarà applicato direttamente dal datore di lavoro, che farà da sostituto d’imposta e tratterrà l’imposta sostitutiva sulla parte agevolata dello stipendio. Il lavoratore, almeno secondo il testo attuale, non dovrà presentare domanda all’INPS o all’Agenzia delle Entrate. Passerà tutto dalla busta paga: mese per mese se l’aumento è stabile, oppure in un’unica soluzione se l’azienda riconosce una somma una tantum.

La verifica finale arriverà con il conguaglio di fine anno. Se il lavoratore supera la soglia dei 28mila euro, magari per straordinari o premi maturati negli ultimi mesi, il beneficio già riconosciuto dovrà essere recuperato. Per somme superiori a 60 euro, la trattenuta sarà divisa in dieci rate uguali, dalla prima retribuzione utile.

C’è anche una scelta più prudente. Il dipendente potrà chiedere per iscritto al datore di lavoro di applicare durante l’anno l’IRPEF ordinaria e di calcolare l’eventuale flat tax solo al conguaglio. Una strada utile per chi teme di superare il limite di reddito. In alternativa, potrà rinunciare all’agevolazione, sempre con comunicazione scritta o tramite dichiarazione dei redditi. La flat tax giovani non si somma inoltre ad altri regimi agevolati previsti dalla Manovra, tra cui la detassazione degli aumenti contrattuali e alcune imposte sostitutive su lavoro notturno, festivo e a turni.

Quanto vale il bonus: il confronto tra imposta all’1% e IRPEF ordinaria

Il valore reale del bonus under 30 dipende dall’aumento ricevuto. Sul tetto massimo di 2.500 euro, però, il vantaggio stimato è vicino ai 500 euro netti rispetto alla tassazione ordinaria. Secondo una simulazione di PMI.it, considerando contributi a carico del dipendente al 9,19%, l’IRPEF ordinaria al 23% peserebbe per circa 522 euro. L’imposta sostitutiva all’1%, invece, sarebbe di poco superiore a 22 euro.

Il risultato è piuttosto netto. Su un aumento lordo di 2.500 euro, con la tassazione ordinaria il netto sarebbe intorno a 1.748 euro. Con la flat tax salirebbe a circa 2.247 euro. La differenza, poco meno di 500 euro, può aumentare ancora se si considerano le addizionali regionali e comunali, che vengono assorbite dall’imposta sostitutiva.

Spalmato su dodici mensilità, l’aumento agevolato vale circa 187 euro netti al mese, contro i 146 euro che arriverebbero con l’IRPEF ordinaria. Per le imprese, comprese le PMI, il costo resta lo stesso: contributi e retribuzione lorda non cambiano. Cambia invece il netto incassato dal giovane lavoratore. È su questo punto — più soldi in busta paga a parità di costo aziendale — che il Governo costruisce la misura, in attesa del passaggio parlamentare che potrebbe ancora ritoccare età, soglie e durata.