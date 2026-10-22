Bonus da 817 euro, domande Iscro da fare entro il 31 ottobre

La misura, aperta dal 15 giugno, può arrivare a 817,69 euro lordi al mese per sei mesi. Ma non basta avere una partita Iva: servono requisiti precisi su reddito, contributi e attività.

Il bonus Iscro 2026, cioè l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, riguarda i freelance e i titolari di partita Iva che svolgono abitualmente un’attività di lavoro autonomo e sono iscritti alla Gestione separata Inps. Non è più un aiuto legato solo a un anno: come ricorda l’Inps, la misura è diventata stabile e può essere richiesta ogni anno, sempre che siano rispettate le condizioni previste dalla legge. È, in sostanza, un paracadute per chi lavora in proprio e si trova con meno incarichi, meno fatturato e redditi più bassi rispetto al passato.

L’Inps ha chiarito che può fare domanda anche chi non ha ancora completato l’iscrizione alla Gestione separata, purché abbia versato i contributi dovuti; in quel caso, però, la posizione dovrà essere sistemata. Attenzione anche al limite temporale: non può chiedere l’Iscro 2026 chi ha già ricevuto l’indennità nel 2024 o nel 2025, perché non è possibile presentare una nuova domanda nel biennio successivo all’inizio della fruizione, anche se il beneficio si è interrotto prima delle sei mensilità.

Reddito, contributi e partita Iva attiva: i requisiti da rispettare

Per ottenere il bonus partite Iva 2026 non basta essere autonomi. Chi presenta domanda non deve avere una pensione diretta, non deve essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie e non deve percepire l’Assegno di inclusione. Sono controlli che l’istituto svolge durante l’esame della pratica, insieme alla verifica dei versamenti: il richiedente deve essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. Il punto centrale, però, resta il reddito.

Un lavoratore autonomo controlla documenti e prepara una richiesta online, immagine che richiama il bonus ISCRO 2026 per partite Iva.

Per accedere all’indennità Iscro, nell’anno precedente alla domanda il lavoratore deve aver dichiarato un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni ancora precedenti. Per la domanda 2026, quindi, si guarda al reddito del 2025 e lo si confronta con la media del biennio precedente. C’è poi una seconda soglia: il reddito dell’anno precedente non deve superare 12.749,18 euro, importo rivalutato per il 2026 in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Infine, la partita Iva deve essere attiva da almeno tre anni alla data della domanda e deve riguardare l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Un passaggio non da poco, perché taglia fuori aperture recenti o posizioni non coerenti con l’attività dichiarata. Prima di inviare la richiesta, conviene controllare il proprio cassetto previdenziale: spesso, ha spiegato l’Inps nelle istruzioni operative, i problemi nascono da dati contributivi incompleti o non aggiornati.

Domanda all’Inps entro il 31 ottobre: sito, Contact Center e redditi da dichiarare

La domanda per il bonus Iscro 2026 può essere presentata fino al 31 ottobre 2026 solo in via telematica. Il canale principale è il sito dell’Inps, attraverso il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, disponibile sul portale dell’istituto cercando la sezione nel motore interno oppure seguendo il percorso dedicato a sostegni, sussidi e indennità.

Dopo l’accesso, il lavoratore deve scegliere la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. Per entrare nel servizio servono le credenziali digitali ammesse: Spid, Cie o Cns. Durante la procedura vanno indicati e autocertificati i redditi degli anni passati, necessari all’istituto per verificare il calo previsto dalla legge. Chi non usa il portale, o ha difficoltà con la procedura online, può rivolgersi al Contact Center Multicanale Inps: 803 164 da rete fissa, gratuitamente, oppure 06 164164 da cellulare, con costo in base al proprio operatore.

Meglio non aspettare l’ultimo giorno. Un dato mancante, una correzione, una posizione contributiva da sistemare possono rallentare la pratica. L’Inps valuterà la domanda sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e delle dichiarazioni rese dal lavoratore, con i controlli previsti.

Quanto vale l’Iscro 2026: importi mensili, durata e tetto massimo

L’importo dell’Iscro 2026 è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti a quello che precede la domanda. In pratica, il calcolo tiene conto della storia reddituale del lavoratore, così da collegare l’indennità alla sua attività. La legge fissa comunque un minimo e un massimo, rivalutati ogni anno. Per il 2026, l’assegno non può essere inferiore a 255,53 euro lordi al mese e non può superare 817,69 euro lordi al mese.

Il sostegno dura sei mensilità: il totale va quindi da un minimo di 1.533,18 euro a un massimo di 4.906,14 euro. Non è una misura cumulabile senza limiti con altri trattamenti, motivo per cui la verifica dei requisiti resta decisiva. La scadenza finale è il 31 ottobre 2026. Dopo quella data, salvo nuove indicazioni dell’Inps, le domande per l’anno in corso non potranno più essere inviate. Per molti autonomi, consulenti, professionisti e freelance con entrate discontinue, l’indennità Iscro è un aiuto temporaneo. Non risolve tutto, ma nei mesi di lavoro in calo può pesare.