"Bonus Diabete": tutti i benefici che puoi avere se soffri di questa patologia

La pratica, di norma, comincia dal medico di famiglia e arriva alla commissione ASL-INPS, che decide la percentuale di invalidità in base alla gravità della malattia e alle eventuali complicanze.

Il termine bonus diabete è ormai entrato nell’uso comune, soprattutto nelle ricerche online e tra i pazienti. Ma non indica una prestazione autonoma prevista dalla legge. In altre parole, una diagnosi di diabete mellito di tipo 1 o di tipo 2 non basta per ottenere un assegno mensile.

Il sostegno economico di cui si parla è, in realtà, quello collegato all’invalidità civile, pagato dall’INPS quando la malattia pesa in modo concreto sulla capacità di lavorare o sull’autonomia della persona. Non conta solo il nome della patologia, ma quello che comporta nella vita di tutti i giorni: terapie, controlli, complicanze, limiti funzionali.

Diverso è il discorso per altri diritti di tipo sanitario, che possono spettare anche senza assegno. Tra questi ci sono l’esenzione ticket per diabete, con codice 013, la fornitura di dispositivi per il controllo della glicemia e, nei casi previsti, alcune agevolazioni fiscali. Sono misure diverse. Confonderle rischia solo di creare aspettative sbagliate.

Invalidità civile e diabete: quando scatta il diritto all’assegno

Per arrivare alle prestazioni economiche non basta il riconoscimento della malattia. Serve una percentuale di invalidità civile abbastanza alta. In generale, il riconoscimento sanitario può partire anche da percentuali più basse, ma l’assegno mensile di assistenza richiede almeno il 74% di invalidità, secondo le regole applicate dall’INPS.

Documenti e strumenti per il monitoraggio della glicemia durante la compilazione di una domanda di invalidità civile.

Le tabelle medico-legali prevedono valori diversi a seconda del quadro clinico. Un diabete di medio grado, di tipo 1 o 2, può essere valutato indicativamente tra il 41% e il 50%. Un diabete insulino-dipendente, quando richiede controlli continui e una terapia stabile, può salire nella fascia tra il 51% e il 60%. Non sempre, quindi, si raggiunge la soglia per l’assegno.

La situazione cambia quando ci sono complicanze serie, certificate dagli specialisti. In presenza di nefropatia diabetica, retinopatia, maculopatia, neuropatie importanti o altre conseguenze che riducono autonomia e capacità lavorativa, la valutazione può arrivare fino al 91% o al 100%. Solo in questi casi, se ci sono anche gli altri requisiti, si può accedere alle prestazioni economiche più rilevanti.

Quanto spetta: importi, reddito e 13 mensilità

Gli importi legati all’invalidità civile per diabete non sono uguali per tutti. Dipendono dalla percentuale riconosciuta, dall’età, dalla situazione personale e dai limiti di reddito aggiornati ogni anno. In linea indicativa, l’assegno può andare da circa 315 a 525 euro al mese, pagati su 13 mensilità. La cifra precisa, però, va sempre controllata nelle tabelle INPS aggiornate.

Chi ottiene una percentuale pari o superiore al 74% può avere l’assegno mensile, se il reddito personale resta sotto la soglia prevista. Con il 100% di invalidità, invece, si può accedere alla pensione di inabilità civile, anche questa legata a specifici limiti di reddito. Sono dettagli tecnici, ma fanno la differenza.

Accanto agli aiuti economici restano le tutele sanitarie: l’esenzione ticket 013 per visite, controlli e farmaci collegati al diabete; la fornitura, tramite il Servizio sanitario nazionale, di glucometri, strisce reattive, sensori per il monitoraggio continuo, aghi, lancette e, se prescritti, microinfusori. Per alcuni dispositivi medici con marchio CE è possibile anche la detrazione fiscale del 19%. In situazioni specifiche può inoltre essere applicata l’IVA agevolata.

Domanda INPS: certificato medico, patronato e visita

La richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile parte dal medico curante. È lui a compilare e inviare all’INPS il certificato medico introduttivo, indicando diagnosi di diabete, terapie in corso, complicanze e tutti gli elementi clinici utili. Al paziente viene poi consegnato un codice, necessario per completare la domanda.

Con quel codice si presenta la domanda di invalidità civile INPS. Si può fare online, tramite il portale dell’Istituto con identità digitale, oppure rivolgendosi a un patronato. Molti scelgono questa seconda strada per evitare errori. Conviene portare tutta la documentazione disponibile: referti diabetologici, visite oculistiche, esami renali, piani terapeutici, certificati specialistici ed esami recenti.

Dopo l’invio, il richiedente viene convocato per la visita medico-legale davanti alla commissione ASL integrata dall’INPS. La valutazione riguarda il quadro complessivo, non solo la glicemia o la terapia insulinica. Il verbale finale indica la percentuale riconosciuta e gli eventuali benefici: assegno, pensione, esenzioni collegate o altre tutele. Se l’esito non convince, si può valutare un ricorso nei termini di legge, meglio con il supporto di un medico legale o di un patronato.