Confermato il bonus di dicembre da 154,94 euro anche se non per tutti

A pagarlo è l’INPS, se ci sono precisi requisiti di reddito e se la pensione rientra tra quelle ammesse. La misura, prevista dall’articolo 70 della legge 388/2000 e poi confermata negli anni, serve a dare un piccolo sostegno a chi vive con importi vicini al trattamento minimo. Non spetta però a tutti: sono esclusi, tra gli altri, i trattamenti assistenziali e le pensioni complementari.

Con il cedolino di dicembre, molti pensionati ricevono un importo più alto del solito grazie alla tredicesima, la mensilità aggiuntiva calcolata sulla pensione lorda annua. Per una parte più ristretta di beneficiari può arrivare anche il bonus Natale, un extra che può toccare i 154,94 euro.

Non bisogna presentare domanda. L’accredito è automatico: è l’INPS a controllare i dati disponibili e a verificare se il pensionato rientra nei limiti previsti. Se tutto torna, la somma viene pagata insieme alla pensione, sullo stesso canale già indicato: conto corrente, libretto postale o altro strumento di pagamento comunicato all’Istituto.

Il senso della misura è chiaro: dare un aiuto in più a chi prende assegni pensionistici modesti, proprio nel mese in cui le spese pesano di più. Non si tratta di una cifra alta, ma per chi ha redditi bassi anche meno di 155 euro possono fare la differenza nel bilancio di fine anno.

Requisiti INPS: chi rientra tra trattamento minimo e limiti di reddito

Il bonus Natale pensionati spetta solo a chi percepisce una pensione previdenziale, cioè legata ai contributi versati durante la vita lavorativa. Riguarda soprattutto chi ha un assegno pari o vicino al trattamento minimo INPS e rispetta le soglie di reddito fissate per l’anno di riferimento.

Un pensionato controlla il cedolino a dicembre, tra tredicesima ed eventuale bonus natalizio per chi ha requisiti di reddito.

Per il 2025, il limite indicato per avere il bonus pieno è di 7.936,87 euro annui. In sostanza, chi ha un trattamento complessivo pari o inferiore a questa cifra può ricevere l’intero importo di 154,94 euro. Ma la pensione bassa, da sola, non basta: conta anche il tipo di prestazione ricevuta.

Secondo le regole richiamate da Confcommercio Firenze-Arezzo tramite il proprio patronato, restano esclusi gli assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le rendite e le indennità di natura assistenziale. Fuori anche le pensioni integrative o complementari che non rientrano nell’Assicurazione generale obbligatoria. Una distinzione tecnica, certo, ma decisiva per capire chi ha diritto al pagamento.

Bonus pieno o ridotto: come si calcola l’importo

Il calcolo del bonus Natale INPS ruota attorno a due soglie. Chi ha una pensione annua pari o inferiore a 7.936,87 euro riceve il bonus pieno, cioè 154,94 euro. Chi supera quella cifra, ma resta sotto 8.091,81 euro, può invece avere un importo ridotto, pari alla differenza tra quest’ultima soglia e la pensione annua percepita.

Un esempio chiarisce il meccanismo. Se un pensionato prende 8.000 euro l’anno, non incassa i 154,94 euro interi, ma un’integrazione di 91,81 euro. Il bonus, quindi, si riduce man mano che l’importo della pensione si avvicina al limite massimo.

Chi supera 8.091,81 euro annui, invece, non riceve nulla. Lo stesso vale per i trattamenti esclusi dalle regole, anche quando l’importo mensile può sembrare basso. In questi casi non conta solo quanto si prende, ma anche la natura della pensione.

C’è poi un chiarimento importante: il contributo una tantum da 150 euro per i lavoratori dipendenti, previsto in passato da alcuni interventi di sostegno, non risulta confermato per dicembre 2025. Secondo quanto riportato da Confcommercio Firenze-Arezzo, la misura non compare nemmeno nella bozza della Legge di Bilancio 2026.

Bonus non accreditato: come chiedere il controllo all’INPS

Se il bonus Natale non compare nel cedolino di dicembre, ma il pensionato pensa di avere i requisiti, può chiedere una verifica della propria posizione. In questi casi si può presentare una istanza di ricostituzione della pensione dal portale online dell’INPS, usando le proprie credenziali, oppure rivolgendosi a un patronato.

Con la ricostituzione, l’Istituto riesamina i dati reddituali e pensionistici disponibili. Può capitare che alcune informazioni non siano aggiornate o che serva un controllo più preciso sul trattamento percepito. “Meglio verificare il cedolino e non aspettare troppo”, ripetono spesso gli operatori dei patronati a chi si presenta allo sportello con dubbi sull’accredito.

Per l’assistenza, Confcommercio Firenze-Arezzo indica il Patronato 50&PiùEnasco, con uffici a Firenze e Arezzo. Resta comunque possibile rivolgersi a qualsiasi patronato o usare direttamente i servizi digitali dell’INPS. La regola di fondo è questa: il pagamento è automatico, ma se il bonus non arriva, la richiesta di controllo deve partire dal pensionato.