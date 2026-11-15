Bonus figli, attenzione al dettaglio: scaleranno 150 euro in busta paga

Il motivo è nella legge di Bilancio: non viene prorogato l’attuale esonero contributivo da 3.000 euro l’anno e, per una parte delle beneficiarie, arriva al suo posto un bonus mamma da 100 euro al mese, legato però a un tetto di reddito. Il paradosso è tutto qui: una misura presentata come un aiuto più forte alle famiglie può trasformarsi, in alcuni casi, in una perdita mensile superiore ai 150 euro netti.

Il punto centrale è lo stop all’esonero contributivo previsto per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli. Oggi questa misura azzera la quota di contributi pensionistici a carico della lavoratrice fino a un massimo di 3.000 euro l’anno, cioè 250 euro lordi al mese. Il beneficio, in vigore dal 2024, non ha limiti di reddito: vale sia per chi resta sotto i 40 mila euro annui, sia per chi supera quella soglia.

Con la nuova manovra, però, l’esonero non viene rinnovato. Da gennaio, salvo cambiamenti durante il passaggio in Parlamento, le madri con tre o più figli torneranno quindi a pagare la propria quota di contributi, pari al 9,19% dello stipendio lordo. Non è una nuova tassa, ma la fine di uno sconto che negli ultimi anni aveva fatto salire il netto in busta paga. E quando quello sconto sparisce, la differenza sul conto si vede subito.

Il nuovo bonus da 100 euro al mese e il tetto di reddito a 40 mila euro

Al posto dell’esonero arriva il nuovo bonus lavoratrici madri, che nel 2027 sale da 60 a 100 euro al mese, per un massimo di 1.200 euro l’anno. Non sarà però versato direttamente nel cedolino: lo pagherà l’Inps, con accrediti trimestrali da 300 euro sul conto della beneficiaria. Un passaggio non da poco, perché mese per mese la busta paga risulterà comunque più leggera rispetto a oggi.

Una madre rivede documenti e spese domestiche: il clima di incertezza richiama i possibili effetti del bonus mamma 2027 sul netto in busta paga.

Il bonus riguarda anche le lavoratrici autonome e, nella nuova versione, viene esteso alle madri con tre o più figli fino ai 18 anni del terzogenito. Per le madri di due figli, invece, resta fino ai 10 anni del secondogenito. La soglia decisiva è quella del reddito: il beneficio spetta solo a chi non supera i 40 mila euro annui. Oltre quel limite, niente bonus. E per chi oggi prende l’esonero pieno, il conto può diventare più salato.

I calcoli in busta paga: perdite da 60 a oltre 150 euro al mese

I numeri spiegano perché l’aumento del bonus mamma non basta sempre a coprire la fine dell’esonero. Una lavoratrice con tre figli e uno stipendio lordo di circa 2.700 euro al mese, cioè intorno ai 35 mila euro l’anno, oggi non versa contributi a suo carico per circa 248 euro mensili. Da gennaio dovrà ricominciare a pagarli. L’effetto netto, però, sarà in parte alleggerito dal fisco: i contributi abbassano l’imponibile Irpef e quindi riducono anche le imposte.

In questo esempio, con aliquota e addizionali attorno al 35%, il risparmio fiscale può essere di circa 87 euro. La perdita netta in busta paga arriverebbe quindi a circa 160 euro al mese. Poiché il reddito resta sotto i 40 mila euro, scatterà il bonus da 100 euro mensili, pagato dall’Inps ogni tre mesi. Il saldo, però, resta negativo: circa 60 euro al mese, oltre 700 euro l’anno.

Va peggio a chi supera di poco la soglia. Una madre con tre figli e 3.200 euro lordi al mese, pari a circa 41.600 euro l’anno, oggi usa l’esonero fino al tetto massimo di 250 euro mensili. Da gennaio dovrà versare di nuovo quella quota. Anche in questo caso il minor imponibile farà scendere l’Irpef, con un risparmio stimato intorno agli 88 euro, ma il bonus non arriverà perché il reddito supera i 40 mila euro. Risultato: perdita netta di circa 160 euro al mese, quasi 2.000 euro l’anno.

Le critiche dell’opposizione e i margini per una correzione in manovra

Sul caso è intervenuta Marianna Madia, deputata di Italia Viva-Casa Riformista, chiedendo al governo di correggere la norma durante l’esame della legge di Bilancio. Secondo Madia, il mancato rinnovo dell’esonero contributivo rischia di produrre un “effetto opposto” rispetto a quello annunciato: non più soldi per le madri lavoratrici, ma un taglio che in alcuni casi arriva a 150 euro al mese. La parlamentare ha annunciato un’interrogazione al ministero dell’Economia per chiarire la portata della misura.

Ora la partita passa al Parlamento. Il governo potrebbe intervenire sulla soglia dei 40 mila euro, prevedere una fase di passaggio o ripristinare almeno in parte l’esonero per le madri con tre o più figli. Per il momento, però, il testo della manovra disegna un sistema a due velocità: chi resta sotto il limite di reddito riceverà il nuovo bonus, anche se in alcuni casi non basterà a evitare una perdita; chi lo supera perderà l’esonero senza compensazioni. E per molte famiglie il cedolino di gennaio rischia di essere il primo vero banco di prova.