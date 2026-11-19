La stima si basa sulle misure oggi in vigore e sulle novità previste dalla Legge di Bilancio 2027, ancora all’esame del Parlamento. Non è una cifra valida per tutti, però. Il totale cambia in base a Isee, numero dei figli, lavoro dei genitori e composizione della famiglia. Serve, piuttosto, a capire quanto possano pesare insieme assegno unico, bonus nido, contributi per le madri lavoratrici e nuovi aiuti pensati per i bambini nati dal prossimo anno.

La simulazione considera una famiglia con Isee inferiore a 15.000 euro, un bambino nato a gennaio 2027 e una madre lavoratrice autonoma con reddito annuo fino a 40.000 euro. In questo caso, sommando gli aiuti già attivi e quelli inseriti nella Manovra 2027, il sostegno nei primi tre anni può arrivare a 19.477 euro per il primo figlio, 23.077 euro per il secondo e 29.387 euro per il terzo figlio.

Sono numeri da prendere con prudenza. Il disegno di legge di Bilancio deve ancora completare il percorso in Parlamento e il via libera definitivo è atteso entro il 31 dicembre 2026. “Gli importi potrebbero cambiare nel passaggio alle Camere”, spiegano fonti tecniche che seguono il dossier. Il meccanismo, però, è chiaro: più la famiglia rientra nelle fasce basse di Isee e più contano le maggiorazioni per i figli successivi, più sale il valore complessivo degli aiuti.

Assegno unico e bonus nido: le due voci che fanno salire il totale

La parte più consistente arriva dall’assegno unico universale, ormai il sostegno principale per le famiglie con figli. Con gli importi 2026, usati come base per il calcolo, una famiglia con Isee basso riceve 203,80 euro al mese per figlio. A questa cifra possono aggiungersi maggiorazioni per il primo anno di vita, per i figli successivi al secondo e, in alcuni casi, per le madri giovani.

Una coppia fa i conti tra documenti e contanti mentre il neonato riposa, simbolo dei bonus famiglia 2027.

Nel primo anno del bambino scatta una maggiorazione del 50% dell’assegno unico. Solo nei primi dodici mesi, quindi, il contributo può arrivare a 3.668,40 euro. Nei due anni successivi, per un primo figlio, si aggiungono altri 4.891,20 euro, fino a un totale triennale di 8.559,60 euro. Per il terzo figlio il conto cambia ancora, perché entrano in gioco le maggiorazioni per le famiglie più numerose: in quel caso l’assegno può valere, in tre anni, circa 15.787 euro.

Poi c’è il bonus asilo nido, che per le famiglie con Isee fino a 40.000 euro può arrivare a 3.600 euro l’anno. Calcolando due anni di frequenza, il rimborso potenziale è di circa 7.200 euro. A questa somma si aggiunge il bonus nascita da 1.000 euro, pagato dall’Inps per i bambini nati nel 2027. Già così, tra contributi diretti e rimborsi, il pacchetto raggiunge una cifra importante.

Bonus mamme, fondo nuovi nati e voucher autonomi: le novità della Manovra 2027

La Legge di Bilancio 2027 aggiunge altri pezzi al mosaico. Il primo è il bonus mamme. Il contributo, destinato alle lavoratrici madri di almeno due figli con reddito individuale da lavoro fino a 40.000 euro, passerebbe da 60 a 100 euro al mese. Nei primi tre anni di vita del bambino, se tutti i requisiti sono rispettati, il beneficio può quindi valere 3.600 euro.

Il bonus spetta fino ai 10 anni del secondo figlio per le madri con due figli. Per quelle con tre o più figli, invece, arriva fino ai 18 anni del figlio più piccolo. È una misura pensata soprattutto per aiutare le donne a restare nel mercato del lavoro, un tema che torna spesso nelle manovre economiche, tra incentivi, esoneri e regole ritoccate di anno in anno.

Tra le novità c’è anche il fondo nuovi nati, previsto per i bambini venuti al mondo dal 1° gennaio 2027. Lo Stato verserebbe 100 euro l’anno in una posizione previdenziale fino ai 18 anni, senza limiti di Isee. Non sono soldi che i genitori possono spendere subito: restano accantonati per il futuro, per studi, formazione, avvio di un’attività o, in alternativa, in un fondo pensione. Per i lavoratori autonomi è previsto anche un voucher fino a 1.500 euro per servizi di baby sitting, da usare al posto del congedo parentale facoltativo.

Soldi subito, rimborsi e somme vincolate: perché i 29.387 euro non arrivano tutti insieme

Il dato dei 29.387 euro per il terzo figlio, quindi, non significa che la famiglia riceva quella somma tutta insieme sul conto corrente. Una parte arriva come liquidità mensile, per esempio con l’assegno unico o il bonus mamme. Un’altra parte è un rimborso, come il bonus nido, che richiede prima il pagamento delle rette e poi la domanda all’Inps.

C’è poi la quota vincolata, come il fondo nuovi nati, accantonata per il minore e non spendibile subito. È questo il punto da tenere a mente quando si legge la simulazione: l’aiuto pubblico può essere alto, ma pesa in modo diverso nella vita di tutti i giorni a seconda che sia un versamento mensile, un rimborso su spese già sostenute o un risparmio per il futuro.

La soglia massima resta legata alla presenza, insieme, di più condizioni: Isee sotto 15.000 euro, numero dei figli, reddito della madre, accesso al nido, lavoro autonomo e requisiti previsti dalla Manovra. Per molte famiglie, solo una parte del pacchetto sarà davvero utilizzabile. Per altre, soprattutto con tre figli e redditi bassi, il sistema dei bonus famiglia 2027 può rappresentare un aiuto pesante nei primi anni, quando pannolini, rette, visite e organizzazione del lavoro arrivano tutti insieme.