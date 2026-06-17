BONUS IMU, nel 2026 recuperi il 50% se approfitti di questa agevolazione: come funziona

In particolare, si discute di un incentivo che potrebbe tradursi in un taglio fino al 50% dell’IMU nel 2026, pensato per favorire la locazione a canone concordato e aumentare la disponibilità di abitazioni sul mercato.

L’obiettivo della proposta è duplice: da un lato alleggerire il carico fiscale sui proprietari, dall’altro ampliare l’offerta di case a prezzi più accessibili per categorie che oggi faticano ad accedere al mercato privato degli affitti.

Come funziona lo sconto del 50% sull’IMU

La misura prevede una riduzione significativa dell’imposta municipale sugli immobili per chi decide di concedere la propria abitazione in affitto attraverso contratti regolati da accordi territoriali, quindi a canone concordato.

L’agevolazione non sarebbe automatica per tutti, ma legata a condizioni precise: il beneficio fiscale si applicherebbe in particolare quando l’immobile viene affittato a soggetti considerati prioritari dal punto di vista sociale ed economico.

Tra questi rientrano, ad esempio, i giovani sotto i 35 anni e i genitori separati o divorziati senza casa familiare. In questi casi, il proprietario che aderisce al regime agevolato potrebbe ottenere una riduzione fino al 50% dell’IMU, con un impatto diretto sulla redditività complessiva dell’investimento immobiliare.

Il sistema del canone concordato è pensato per contenere i prezzi degli affitti rispetto al mercato libero. In cambio della riduzione del canone, il proprietario ottiene benefici fiscali, tra cui proprio la possibile riduzione dell’IMU.

L’intento della riforma è rendere questa formula più attrattiva, visto che oggi risulta ancora poco diffusa rispetto agli affitti tradizionali, soprattutto fuori dalle grandi città. L’incentivo fiscale potrebbe quindi favorire una maggiore adesione e aumentare l’offerta abitativa disponibile.

Un intervento inserito nel Piano Casa

La proposta sul bonus IMU si inserisce in un pacchetto più ampio di interventi sul settore abitativo. Tra le altre misure in discussione c’è anche una quota riservata di alloggi pubblici per gli over 65, con attenzione particolare a chi vive solo o in condizioni di fragilità economica.

Parallelamente si valutano strumenti più strutturati per la gestione del mercato, come sistemi di monitoraggio degli sfratti per morosità e la creazione di una banca dati digitale degli immobili pubblici, con l’obiettivo di migliorare trasparenza ed efficienza.

Se approvata, la misura potrebbe rendere il 2026 un anno chiave per i proprietari immobiliari. La riduzione dell’IMU fino al 50% rappresenterebbe un incentivo concreto a immettere sul mercato abitazioni oggi inutilizzate o affittate con formule tradizionali.

Allo stesso tempo, l’impatto sociale sarebbe rilevante, favorendo l’accesso alla casa per giovani e famiglie in difficoltà e contribuendo a riequilibrare un mercato caratterizzato da forte pressione sui canoni.

In attesa dell’approvazione definitiva, il confronto resta aperto, ma la direzione appare chiara: premiare chi affitta a prezzi sostenibili e aumentare l’offerta abitativa disponibile.