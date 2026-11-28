Dopo il 9 dicembre l’INPS farà partire i pagamenti del bonus RPF per chi nel 2026 ha ricevuto prestazioni come NASpI e cassa integrazione e rispetta i requisiti.

La cifra di 960 euro si riferisce al calcolo su 20.000 euro di reddito da lavoro dipendente rilevante per il bonus. Per capire quanto può spettare bisogna guardare due numeri: il reddito complessivo dell’anno, che determina l’accesso alla somma, e quello da lavoro dipendente o da prestazioni che lo sostituiscono, su cui si calcola l’importo. Il 9 dicembre è il termine per comunicare all’INPS la rinuncia. Il pagamento seguirà quella scadenza.

A chi spetta il bonus RPF e perché riguarda anche la NASpI

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una somma aggiuntiva non imponibile per i titolari di redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20.000 euro. Per i dipendenti il riferimento è il sostituto d’imposta che gestisce la busta paga. L’INPS applica la misura sulle prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro e sono tassate in via ordinaria, secondo le indicazioni del messaggio 3649 del 10 novembre 2026.

Tra i casi indicati dall’Istituto ci sono NASpI, disoccupazione agricola e trattamenti di integrazione salariale che rispettano quei criteri. La sola condizione di disoccupazione non dà accesso al beneficio. Chi ha cambiato lavoro o ha ricevuto un’indennità per una parte dell’anno deve considerare anche gli stipendi e le altre entrate rilevanti per il fisco, secondo le regole di determinazione del reddito complessivo.

Il confronto dei redditi a casa – Webnews.it

Come si arriva a 960 euro e cosa succede con due redditi

Le percentuali previste per il reddito da lavoro dipendente, rapportato all’intero anno per individuare la fascia, sono 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% oltre 8.500 e fino a 15.000 euro e 4,8% oltre 15.000 euro, fermo restando il limite di reddito complessivo. In un esempio semplice, 12.000 euro di reddito di lavoro per l’intero anno danno 636 euro. Con 20.000 euro, il 4,8% equivale a 960 euro.

La differenza si vede quando allo stipendio si aggiunge una prestazione INPS. Se nello stesso anno hai ricevuto 14.000 euro di stipendio e 6.000 euro di NASpI, senza altre entrate rilevanti, il totale raggiunge 20.000 euro. I 960 euro in un esempio del genere rappresentano il beneficio complessivo teorico. Per sapere quanto arriverà ancora, occorre verificare cosa è stato già riconosciuto e come i sostituti d’imposta hanno calcolato le somme.

Quando paga l’INPS e perché può convenire controllare prima

L’INPS ha prorogato al 9 dicembre 2026 la possibilità di comunicare la rinuncia per le prestazioni non pensionistiche interessate. Gli accrediti sono previsti dopo il termine, mentre l’avviso dell’Istituto non fissa un giorno identico per tutti. Chi vuole verificare la propria posizione può confrontare gli importi ricevuti dall’INPS con quelli dei cedolini e delle altre certificazioni disponibili.

Il controllo è utile soprattutto per chi ha cambiato datore o ha avuto entrate che l’INPS potrebbe non conoscere. Se il reddito complessivo supera il limite o la somma risulta non spettante, può rendersi necessario il recupero in sede di conguaglio o di dichiarazione. Sul portale dell’Istituto si può cercare il servizio Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, che comprende la funzione relativa al Bonus RPF.