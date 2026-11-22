La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2025, riguarda una platea precisa e arriva con paletti altrettanto chiari: chi ne ha diritto, chi resta fuori, come saranno pagati gli importi e come si può rinunciare per evitare brutte sorprese nei conguagli.

Il beneficio riguarda i titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro. Non è una detrazione e non è nemmeno un rimborso legato all’imposta da pagare. Si tratta, più semplicemente, di una somma non imponibile: non entra nel reddito e viene calcolata con le percentuali previste dall’articolo 1, commi da 4 a 9, della legge n. 207/2024.

Il calcolo cambia in base al reddito annuo, rapportato all’intero anno: 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro, 4,8% sopra i 15.000 euro, sempre entro il tetto massimo dei 20.000 euro. Un passaggio è decisivo: il reddito da lavoro dipendente va sempre riportato su base annua, anche se la prestazione è stata pagata solo per alcuni mesi. Solo così l’INPS può applicare la percentuale corretta, con eventuali ricalcoli se cambiano importi o durata della prestazione.

NASpI, cassa integrazione e disoccupazione agricola: quali prestazioni rientrano

Il bonus fiscale si applica solo alle prestazioni INPS non pensionistiche che, secondo l’articolo 6, comma 2, del TUIR, sostituiscono redditi di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione ordinaria. Dentro ci sono, tra le altre, la NASpI, la disoccupazione agricola e i trattamenti di integrazione salariale: CIGO, CIGS, CIG in deroga, CISOA, oltre alle prestazioni pagate dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale.

Verifica di documenti e calcoli su scrivania, immagine simbolica delle regole e dei pagamenti del bonus fiscale sulle prestazioni INPS.

In sostanza, il bonus segue quelle indennità che prendono il posto dello stipendio e vengono tassate con le regole ordinarie. L’INPS chiarisce anche che il riconoscimento automatico vale per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato. Non basta, quindi, che un pagamento sia collegato al lavoro o alla previdenza: devono esserci insieme i requisiti fiscali e quelli operativi indicati nel messaggio del 10 novembre 2026.

DIS-COLL, ISCRO e TFR: chi resta fuori dal beneficio

Restano escluse dal bonus fiscale INPS le prestazioni che non sono considerate redditi sostitutivi di lavoro dipendente. L’Istituto cita in particolare la DIS-COLL, le indennità di maternità e malattia riconosciute ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, e l’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Fuori anche le prestazioni trattate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oppure come redditi di lavoro autonomo.

La differenza può sembrare tecnica, ma pesa sul pagamento: se l’indennità non sostituisce un reddito da lavoro dipendente tassato in via ordinaria, la somma non imponibile non viene riconosciuta in automatico. Escluse inoltre le prestazioni soggette a tassazione separata, come il TFR erogato dai fondi indicati dall’INPS e l’anticipazione NASpI per l’autoimprenditorialità. Nessun bonus, infine, per le prestazioni fiscalmente esenti, compresi gli assegni familiari.

Pagamenti da novembre 2026, arretrati e rinuncia online

La somma non imponibile viene pagata a parte, separata dalla prestazione principale. A regime l’erogazione avviene in undici rate mensili, di norma da febbraio. Per il 2026, però, si parte da novembre: nei pagamenti rientrano anche gli importi maturati dal 1° gennaio 2026, compresi quelli legati a prestazioni già cessate.

Gli importi sono calcolati mese per mese sulla base del reddito annuale teorico e possono essere rivisti se intervengono variazioni. Il beneficio non richiede capienza nell’imposta lorda e sarà riportato nella Certificazione Unica, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Resta distinto dal trattamento integrativo previsto dal decreto-legge n. 3/2020, che continua a seguire le sue regole.

Chi preferisce non riceverlo in automatico può rinunciare tramite il servizio disponibile sul portale INPS. La rinuncia vale per l’anno d’imposta indicato, ma non impedisce di recuperare il beneficio nella dichiarazione dei redditi, se alla fine i requisiti risultano rispettati. Una possibilità utile, ad esempio, per chi pensa di superare la soglia dei 20.000 euro o teme un recupero in sede di conguaglio.