Finestre come nuove a metà prezzo: il nuovo bonus con cui lo Stato rimborsa il 50% alle famiglie italiane

Nel 2026 cambiare tapparelle, serrande o schermature solari può costare meno grazie alle detrazioni fiscali previste per la casa. Non esiste un vero e proprio Bonus tapparelle autonomo, ma alcuni interventi possono rientrare nell’Ecobonus o nel Bonus ristrutturazione, a seconda del tipo di lavoro effettuato.

Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione può arrivare al 50% se l’immobile è adibito ad abitazione principale, mentre negli altri casi l’aliquota ordinaria è del 36%. Il beneficio non arriva però sotto forma di rimborso immediato: viene recuperato attraverso la dichiarazione dei redditi.

Bonus tapparelle 2026: come ottenere la detrazione anche senza un incentivo dedicato

Chi cerca un Bonus tapparelle 2026 specifico per la sostituzione degli oscuranti non troverà una misura autonoma con questo nome. Questo non significa, però, che la spesa debba necessariamente restare tutta a carico del proprietario.

Tapparelle e schermature possono rientrare nelle agevolazioni esistenti quando rispettano i requisiti previsti per l’intervento. Le principali strade sono il Bonus ristrutturazione e l’Ecobonus per le schermature solari.

La detrazione viene generalmente ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Non si tratta quindi di uno sconto immediato sul prezzo pagato all’installatore, ma di un recupero fiscale distribuito negli anni successivi.

Ecobonus per schermature solari: quando tapparelle e oscuranti possono rientrare

Una delle possibilità è l’Ecobonus, che comprende anche l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e chiusure oscuranti quando vengono rispettate le condizioni tecniche previste dalla normativa. ENEA include espressamente queste tipologie tra gli interventi agevolabili.

Non basta quindi sostituire una vecchia tapparella con una nuova qualsiasi. Il prodotto e l’installazione devono avere le caratteristiche richieste per essere considerati un intervento di miglioramento energetico e devono essere documentati correttamente.

Per le spese sostenute nel 2026, anche l’Ecobonus prevede una detrazione del 36%, elevata al 50% per l’abitazione principale, nel rispetto degli altri requisiti previsti. Per le schermature solari resta inoltre previsto un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

Bonus ristrutturazione: quando la sostituzione delle tapparelle è agevolabile

Se l’intervento non soddisfa i requisiti dell’Ecobonus, può esserci la possibilità di ricorrere al Bonus ristrutturazione. Anche in questo caso, però, bisogna verificare la natura effettiva dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate include tra gli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione anche alcune sostituzioni di infissi, serramenti, persiane e serrande, nell’ambito degli interventi edilizi ammessi.

La qualificazione del lavoro è importante soprattutto sulle singole unità immobiliari, perché la manutenzione ordinaria, da sola, non dà generalmente diritto alla detrazione. Prima di procedere conviene quindi verificare con il tecnico o con chi segue la pratica fiscale se la sostituzione prevista rientri effettivamente tra gli interventi agevolabili.

Per il 2026 il Bonus ristrutturazione mantiene la detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% negli altri casi, nel limite previsto per le spese agevolabili sull’unità immobiliare.

Tapparelle più sicure e interventi contro le intrusioni

Un’altra possibilità riguarda gli interventi destinati ad aumentare la sicurezza dell’abitazione. Serrande rinforzate, sistemi anti-sollevamento e altre opere finalizzate a prevenire atti illeciti possono rientrare nel Bonus ristrutturazione quando rispettano le condizioni previste.

Non esiste quindi necessariamente un “Bonus sicurezza” separato: il termine viene spesso utilizzato per indicare una categoria di interventi agevolabili attraverso la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Anche in questo caso la documentazione è fondamentale. Fatture, caratteristiche tecniche del prodotto e pagamenti devono permettere di dimostrare quale intervento sia stato realmente eseguito e per quale finalità.

Bonifico, documenti ed ENEA: cosa fare per non perdere il beneficio

Per ottenere la detrazione fiscale non basta acquistare il prodotto giusto. Bisogna rispettare anche gli adempimenti previsti per il tipo di agevolazione utilizzata.

Quando richiesto, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante, indicando i dati necessari per identificare il beneficiario e l’impresa che ha eseguito i lavori.

Per gli interventi che richiedono la comunicazione all’ENEA, la scheda descrittiva deve essere trasmessa attraverso il portale dedicato entro 90 giorni dalla fine dei lavori. ENEA conferma la stessa scadenza anche per le pratiche relative al 2026.

Vanno inoltre conservati fatture, ricevute dei pagamenti, documentazione tecnica ed eventuali certificazioni. La spesa potrà poi essere indicata nella dichiarazione dei redditi per ottenere le quote di detrazione spettanti.

Il punto, quindi, è questo: nel 2026 non esiste un bonus autonomo dedicato alle tapparelle, ma alcuni interventi possono comunque recuperare fino al 50% della spesa. La differenza la fanno il tipo di immobile, il lavoro eseguito e il rispetto delle condizioni tecniche e fiscali previste.