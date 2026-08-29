Attenzione, se ti esce questa schermata blu sei finito in una trappola

Utenti Windows nel mirino di una nuova campagna di phishing. In questi giorni, secondo le segnalazioni di analisti di sicurezza riprese anche dalla stampa tech europea, stanno circolando email che imitano comunicazioni di Booking.com. Il trucco è semplice e pericoloso: portare la vittima su un link falso, mostrarle una finta schermata blu di Windows e spingerla a eseguire da sola un comando malevolo. Il risultato può essere l’installazione di AsyncRAT, un trojan che consente l’accesso remoto al computer.

L’esca via email: la falsa richiesta di cancellazione da Booking.com

La trappola parte da una mail costruita per sembrare una normale comunicazione di Booking.com. Al centro c’è una presunta richiesta di cancellazione o rimborso. Il dettaglio studiato, spiegano gli analisti, è la cifra indicata nel messaggio: abbastanza alta da mettere fretta a chi la riceve, soprattutto se lavora in un hotel, in un B&B o gestisce prenotazioni online. È lì che i truffatori puntano: pochi secondi di distrazione.

Il testo invita a controllare la pratica attraverso un link. Ma quel collegamento non porta al sito ufficiale di Booking.com. Finisce invece su una pagina preparata dagli aggressori, con grafica e passaggi pensati per sembrare credibili. È il classico schema del phishing, con una differenza in più: non cerca soltanto di rubare una password, ma prova a convincere l’utente a infettare da solo il proprio computer.

A descrivere il metodo è stato il malware analyst noto su X come JAMESWT_WT, che ha pubblicato dettagli sulla campagna e sui siti usati dagli aggressori. Nella segnalazione compaiono domini sospetti e campioni collegati ad AsyncRAT, un trojan già conosciuto dagli esperti di sicurezza informatica.

Dal link al blocco a schermo intero: così viene simulato il crash di Windows

Dopo il clic, la pagina falsa non mostra subito l’allarme. Prima compare un messaggio quasi innocuo: il sito starebbe caricando lentamente e bisognerebbe aggiornare la pagina. Una richiesta normale, di quelle che molti accettano senza farci troppo caso. Ed è proprio qui che scatta la parte decisiva.

Quando l’utente prova a ricaricare, il browser passa in modalità schermo intero. Sul monitor appare una finta schermata blu di Windows, simile al Blue Screen of Death che molti associano a un blocco del sistema. A colpo d’occhio può sembrare vera: sfondo blu, testo tecnico, tono d’emergenza. Chi non conosce questo tipo di attacchi può pensare che il computer sia davvero andato in crash.

C’è però un segnale chiarissimo. Una vera schermata blu di Windows non chiede mai di aprire la finestra “Esegui” e non invita a incollare comandi. Non funziona così. Se una schermata blu dà istruzioni operative, soprattutto se chiede di copiare o lanciare una stringa, non è un messaggio del sistema: è quasi certamente una pagina web costruita per ingannare.

Il comando nascosto negli appunti: il passaggio che fa partire l’infezione

La tecnica usata in questa campagna rientra negli attacchi chiamati ClickFix, sempre più seguiti dai ricercatori perché fanno leva su una reazione molto umana: quando qualcosa sembra rotto, si tende a seguire le istruzioni per sistemarlo. La falsa schermata dice di aprire Esegui di Windows e di incollare un comando, presentandolo come una procedura di ripristino.

Il punto più delicato è che quel comando malevolo, secondo la ricostruzione degli analisti, è già stato copiato negli appunti di sistema dalla pagina visitata. L’utente pensa di seguire un’indicazione tecnica di Windows. In realtà sta incollando una stringa preparata dagli aggressori. Quando preme Invio, fa partire l’infezione.

È un passaggio semplice, ed è proprio questo a renderlo insidioso. Non ci sono allegati da aprire, né programmi da scaricare in modo evidente. La vittima diventa parte attiva dell’attacco, convinta di risolvere un problema. Come ricordano spesso gli esperti di sicurezza, il pericolo non è il finto crash, ma l’istruzione che compare subito dopo.

AsyncRAT e accesso remoto: cosa rischiano utenti e reti aziendali

Il malware legato a questa campagna è AsyncRAT, un trojan di accesso remoto che, una volta installato, può permettere agli aggressori di controllare il dispositivo compromesso e osservare ciò che accade nel sistema. A seconda di come viene configurato dai criminali, può servire a rubare dati, muoversi dentro una rete interna, scaricare altri componenti malevoli o preparare nuovi attacchi.

Il rischio riguarda i singoli utenti, ma anche hotel, B&B, agenzie e uffici che usano ogni giorno piattaforme di prenotazione. Un computer infetto dentro una rete aziendale può diventare una porta d’ingresso verso altri dispositivi, cartelle condivise e credenziali salvate. E non sempre il danno si vede subito: a volte emerge solo giorni dopo, quando l’accesso remoto è già stato usato.

La regola pratica è netta: una vera schermata blu di Windows non chiede mai di incollare comandi in “Esegui”. Se succede, bisogna chiudere il browser, uscire dallo schermo intero con Esc o Alt+F4 se possibile, scollegare il dispositivo dalla rete in caso di dubbio e avvisare il referente IT. Per gli utenti privati, meglio fare una scansione con un antivirus aggiornato e cambiare le password da un altro dispositivo sicuro. In attacchi del genere, riconoscere il trucco prima dell’ultimo clic è già metà della difesa.