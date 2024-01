Borbone, il Re dei Caffè è in OFFERTA su eBay: 12 kg in 12 Buste Grani Miscela Blu a soli 89 euro!

Ottima offerta per chi ama il caffè Borbone da tostare: 12 kg suddivisi in 12 Buste della Miscela Blu in Grani a soli 89,60 euro su eBay! Ma più quantitativi acquisti, più risparmi!

Caffè Borbone Miscela Blu in Grani: le caratteristiche

Caffè Borbone miscela blu è la miscela giusta per palati decisi ed esigenti, per chi preferisce un caffè dal gusto corposo e cremoso.

La miscela blu Caffe Borbone è un caffè denso, cremoso, compatto e equilibrato.

Ottima offerta per chi ama il caffè Borbone da tostare: 12 kg suddivisi in 12 Buste della Miscela Blu in Grani a soli 89,60 euro su eBay! Ma più quantitativi acquisti, più risparmi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.