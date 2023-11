La borraccia per bambini con chiusura anti-perdite la paghi solo 11 euro col Black Friday!

Ion8 è una borraccia in acciaio, facile da portare e pensata per i bambini grazie a una chiusura che non permette la fuoriuscita di acqua. Ottimo poi la copertura igienica che previene le infezioni. Grazie al Black Friday la paghi solo 11,49 euro, grazie allo sconto del 28%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ion8 borraccia per bambini: le caratteristiche

Ion8, come detto nell’incipit, è una borraccia in acciaio inox 100% a prova di perdite: infatti, la copertura igienica del beccuccio si capovolge totalmente con un dito e si blocca per sicurezza quando si inserisce in una borsa. La maniglia di trasporto è integrata e nascosta nella copertura, pronta all’uso. Flusso liquido ventilato e fluido per una rapida idratazione.

Larga quanto una una lattina, si adatta a qualsiasi portabicchieri o zaino

Rivestito in una vernice a polvere resistente ai graffi, l'acciaio inossidabile è sicuro per alimenti, resistente agli odori, mantiene il contenuto fresco e e intatto nel sapore.

Ion8 è una borraccia in acciaio davvero molto comoda, che grazie al Black Friday la paghi solo 11,49 euro, grazie allo sconto del 28%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.