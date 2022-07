Borraccia termica 24H, la più economica su Amazon è una BOMBA

Ora che il caldo torrido si fa sentire, non credo che andrà a migliorare. Per avere sempre qualcosa di fresco con te da bere, non sprecare soldi in macchinette e bar, non quando puoi portarti dietro questa borraccia termica che tiene la tua bevanda perfetta per 24H.

La puoi utilizzare anche in inverno, dopo ti spiego il motivo, ma oltre a costare poco è una benedizione per l’ambiente: puoi dire addio a tutta quella blastica. Su Amazon è la più economica, costa appena 10,99€ e la puoi scegliere del colore che più ti piace, acquistala ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Borraccia termica: mai più senza, neanche in casa

Questa borraccia termica è veramente fenomenale. Me la son comprata anche io ed è per questo che te la segnalo. Nonostante sia la più economica su Amazon, fa il suo dovere senza problemi ed è funzionale sia dentro che fuori casa.

Come ti dicevo, la riempi con la bevanda che più ti aggrada: acqua, the o qualunque altra cosa. Grazie all’acciaio inox riesce a mantenere la temperatura fresca per ben 24 ore consecutive. Io me la porto in treno o quando viaggio e non ho mai riscontrato problemi.

Super portatile, ha un tappo con chiusura stagna che evita piccoli sgocciolamenti così come perdite importanti. In più ha una capacità di 500 ML che equivale a una classica bottiglietta di acqua.

Come ti dicevo, puoi sfruttarla anche in inverno visto che mantiene il calore per 12 ore così, tra qualche mese, te ne andrai in giro con the caldi e caffè perfetti a portata di mano.

Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e acquista al volo la tua borraccia termica, appena 10,99€ nella colorazione che più ti piace. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.