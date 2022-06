Borraccia termica smart: 15€ e la sete fuori casa resta un ricordo

Se ami praticare sport all’aria aperta o, visto l’arrivo dell’Estate ti piace fare lunghe passeggiate immerso nella natura o per visitare le città d’arte, oggi puoi trovare su Amazon una borraccia intelligente super utile. Così non rimarrai mai a bocca asciutta e disporrai di un succo di frutta fresco o di un bel caffè caldo a seconda del caso, e potrai dissetarti quando vuoi. Il prezzo? Appena 15 euro, con spedizioni rapidissime e sicure tramite Amazon.

Borraccia intelligente, OK per la bella stagione

Questa borraccia intelligente è davvero bella a vedersi. Ha uno stile particolare che la rende unica, e il colore sfumato le dà quel tocco di eleganza che non guasta. Poi è costruita con materiale resistente, col coperchio in metallo al LED impreziosito con piastra in acciaio inox. Ma non è certo l’aspetto l’elemento più importante che la caratterizza: il thermos è molto capiente, 500 ml, è realizzata in acciaio inossidabile di grado alimentare 304 e l’involucro esterno è realizzato in acciaio inossidabile 201 di alta qualità.

A prova di perdite, senza BPA, mantiene il contenuto freddo fino a 5 ore sotto i 10 °C e caldo fino a 6 ore oltre i 42 °C. La borraccia è molto utile per chi pratica sport o di solito sta molto tempo fuori casa perché ci può mettere dentro praticamente di tutto, con la moderna tecnologia sottovuoto a doppia parete. La maggior parte delle bevande compresi acqua, zucca, frullati, tè, caffè, cioccolata calda istantanea, bevande ghiacciate, vino e persino zuppa.

Quando serve, basta toccare lo schermo LED e la temperatura del liquido verrà visualizzata sullo schermo. Proprio così: la borraccia in acciaio inox si illumina e sul display nel tappo segnala il grado di conservazione del liquido al suo interno. Il prezzo di questo interessante quanto utilissimo gioiellino? Appena 15 euro, con spedizioni rapidissime e sicure tramite Amazon. Compralo e fai un bel regalo originale al tuo partner o a te stesso per questa Estate da trascorrere in giro e tra la natura.