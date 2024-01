Borsa a tracolla HP Essential, STILOSA per il tuo PC: eleganza e funzionalità a 12€

La borsa a tracolla per notebook HP Essential rappresenta una soluzione pratica e stilosa per il trasporto del tuo laptop. Progettata per adattarsi a notebook con schermi fino a 15.6 pollici, questa dimensione la rende adatta a una vasta gamma di dispositivi, fornendo una soluzione versatile per il trasporto. Col 35% di sconto puoi averla oggi su Amazon a soli 12€, con le spedizioni veloci, sicure e gratuite tramite i servizi Prime.

Borsa a tracolla HP Essential, elegante e utile

La borsa presenta un design funzionale con scomparti ben organizzati. È dotata di scomparti interni che consentono di tenere in ordine documenti, penne, smartphone e altri accessori essenziali, mantenendo tutto a portata di mano.

La tracolla regolabile consente di adattare la lunghezza in base alle tue preferenze e alle tue esigenze di trasporto. Puoi scegliere di portarla a tracolla o regolare la lunghezza per trasportarla comodamente a mano. Realizzata con materiali di qualità, la borsa tracolla offre resistenza e durabilità nel tempo. I materiali robusti assicurano una protezione adeguata al tuo laptop durante gli spostamenti.

La borsa, di colore girgio, è dotata di chiusure sicure che mantengono il laptop e gli oggetti al suo interno al sicuro durante gli spostamenti. Questa caratteristica è essenziale per proteggere il tuo dispositivo da eventuali urti o danni.

In definitiva, la borsa a tracolla HP Essential è una scelta affidabile per chi cerca una soluzione pratica e ben progettata per il trasporto del laptop. Con la sua versatilità, organizzazione interna e design elegante, questa borsa tracolla è ideale per chi è sempre in movimento.

