Borsa compatta a tracolla per PC Amazon Basics a meno di 13€

La borsa a tracolla per PC del marchio Amazon Basics oggi è in vendita su Amazon a soli 12,80€ invece di 18,28€, grazie allo sconto del 30%. Ecco il link all’offerta.

Il prodotto venduto sotto il marchio Amazon Basics è una delle migliori borse per laptop a tracolla in questa fascia di prezzo. Tra i suoi principali punti di forza troviamo il design sottile e compatto, le tasche accessorie e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Borsa a tracolla per PC Amazon Basics in sconto del 30% su Amazon

Si tratta di una borsa per computer portatili, pratica, facile da trasportare e comoda. Il suo design sottile non deve ingannare, visto che i dispositivi elettronici al suo interno sono più che al sicuro.

Oltre alla robustezza, si distingue anche per le tante tasche presenti sia all’esterno che all’interno. Un numero così importante da riuscire a organizzare tutto l’occorrente e averlo sempre a portata di mano.

Tra gli accessori che è possibile trasportare all’interno della borsa si annoverano il computer, il lettore MP3, lo smartphone, eventuali penne, taccuini, mouse, ecc.

La borsa compatta a tracolla per PC di Amazon Basics è in offerta a soli 12,80€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e per avere la spedizione gratuita basta essere un utente Prime. E se ordini oggi la borsa, puoi riceverla a casa tua entro la giornata di giovedì 14 dicembre (domani, ndr)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.