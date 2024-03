Borsa per PC in super offerta a meno di 7€ su TEMU (spedizione gratuita)

Tra le migliori offerte a tempo limitato disponibili su Temu segnaliamo lo zaino per PC di Lucky Backpack a soli 6,74 euro invece di 15,29 euro, per effetto del 55% di sconto. La promozione include anche le spese di spedizione gratuite se si sceglie la consegna standard, con i tempi stimati tra i 6 e 12 giorni lavorativi).

Si tratta di uno zaino per laptop versatile, ideale per lavoro e per i viaggi. Non a caso, tra i tantissimi zaini in vendita sul noto marketplace, è il più venduto nella categoria Borse per PC portatili.

Bestseller Temu: zaino per PC in offerta a soli 6,74 euro

Dimensioni ottime, materiali di qualità e porta USB per collegare il powerbank: lo zaino per PC più venduto su Temu si presenta come un eccellente borsa da lavoro all’interno della quale è possibile trasportare il proprio laptop in totale sicurezza, senza rinunciare alla qualità dei componenti e a un design casual senza tempo.

Oltre che per andare a lavoro, è uno zaino ideale anche per chi viaggia spesso: la capienza, se si esclude lo scomparto per mantenere il PC, è molto generosa, in più la buona fattura lo rende perfetto per le trasferte più impegnative.

Oltre alla colorazione Grigio, è anche disponibile Rosso, Nero e Blu. I due colori che vanno per la maggiore tra gli utenti Temu sono proprio il Nero e il Blu, molto apprezzato comunque anche il Grigio.

Lo zaino per PC di Lucky Backpack è in offerta a soli 6,74 euro sul sito temu.com, grazie al 55% di sconto della promozione a tempo limitato. Se scegli la consegna standard, che ha come corriere Poste Italiane, non paghi nulla per la spedizione.

