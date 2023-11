Bello e capiente: Borsello a tracolla da uomo in vera pelle a soli 29 euro!

Il Borsello da uomo in vera pelle in offerta è in total black, elegante anche per i professionisti, molto capiente e con tante tasche, protettivo per il contenuto anche più delicato come smartphone e iPad. Lo sconto è del 17%, quindi paghi solo 29,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Borsello da uomo in vera pelle: le caratteristiche

Il borsello da uomo è realizzata in vera pelle di vacchetta, è inodore e ha un odore di pelle fresca. Foderato con poliestere di alta qualità, morbido e resistente. Usa una cerniera in metallo, non facile da arrugginire e danneggiare, apertura e chiusura molto lisce. Queste le dimensioni: 17*7,5*23cm, dunque è piccola e perfetta per portare in totale sicurezza ipad mini, cellulare, portafoglio, chiavi, libri e tanti altri essenziali. Puoi portare la borsa tracolla uomo pelle al lavoro, alla scuola, al viaggio. La borsa tracolla pelle presenta 1 scomparto anteriore con cerniera di cui 5 scomparti interni: 1 scomparto anteriore con cerniera per chiavi, occhiali, 1 scomparto principale con cerniera include 1 tasca con cerniera e 1 tasca aperta, 1 scomparto posteriore con cerniera per oggetti di valore.

Questa borsello uomo è dotata di manico spesso e tracolla regolabile, può essere utilizzata come borse a spalla, borsa messenger o borsetta. La lunghezza totale del cinturino è di 150 cm, la larghezza è di 3,5 cm e l’altezza verticale è fino a 65 cm, si può regolare in base alle proprie preferenze. Questa borsa a tracolla moderna ed elegante, ampiamente utilizzata per i viaggi quotidiani, d’ affari, il tempo libero, l’ufficio ecc. È un ottimo regalo per padre, marito, fidanzato o amici maschi a Natale, Capodanno, San Valentino, anniversario, compleanno o altri eventi speciali!

Il Borsello da uomo in vera pelle è in offerta grazie allo sconto del 17%, quindi paghi solo 29,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.