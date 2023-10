Con questo BORSONE da viaggio IN OFFERTA porti con te tutto ciò che vuoi!

Quando dobbiamo partire, la preparazione di valigie e borse diventa un vero incubo, soprattutto per viaggi di diversi giorni. Giacché occorre farci entrare tante cose e alla fine si rinuncia sempre a qualcosa. Con questo Roamlite Borsone da viaggio XL in offerta potrai dire basta a rinunce e a ore passate a cercare di farci entrare l’impossibile! Grazie alla doppia promozione in corso, lo pagherai solo 13,27 euro: sia grazie allo sconto di partenza del 57% al quale aggiungere inserendo una spunta il coupon del 5%! Molto bello anche il colore: un blu militare.

Borsone da viaggio XL Roamlite: le caratteristiche

Apriamo la zip di questo borsone da viaggio Roamlite per scoprirne le principali caratteristiche. E’ lungo ben 67 cm, quindi ottimo per viaggi lunghi ma anche per inserirci attrezzature sportive più ingombranti. Pesa meno di un chilo, precisamente 0,95 kg. Spaziosa capacità di 70 litri. Le Dimensioni totali sono: 67 x 33 x 33 cm.

Oltre alle dimensioni, altro aspetto importante sono le varie tasche interne ed esterne. Comode poi le oppie cerniere e ampia apertura. Si apre a 270 gradi intorno utilizzando le doppie cerniere bloccabili, per una maggiore sicurezza. Organizza molto bene i documenti, che avrai a portata di mano in totale sicurezza. Si pensi a quando dobbiamo mostrarli in aeroporto e andiamo tutti nel panico! Bello poi il colore, un affascinante blu militare alternato alle maniche e le cuciture nere. Dunque pratico, ma anche elegante.

Insomma, con questo borsone gigantesco e ricco di tasche, potrai andare dove vuoi portando con te l’impossibile. Ora lo paghi solo 13,27 euro! Ricorda di apporre la spunta al coupon del 5%, che ridurrà ulteriormente il già scontato prezzo di partenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.