BOSCH è nuovo FUORI TUTTO su Amazon: trapani, avvitatori e accessori a prezzi STRACCIATI

Se sei un appassionato di fai-da-te e ami dedicarti a lavori in casa o in giardino, non puoi perdere le incredibili promozioni su una selezione di prodotti Bosch su Amazon. Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo set di strumenti e attrezzature e affrontare con successo qualsiasi progetto tu abbia in mente. Scopri alcuni dei nostri suggerimenti per gli amanti del fai-da-te.

BOSCH sconta di nuovo tutto su Amazon a prezzi Outlet

La serie Bosch Professional, come lascia intuire già il nome, è un sotto brand che racchiude tutta una serie di prodotti pensati specificatamente per i professionisti del settore Artigianato/Industria. Ovviamente questo non esclude che a utilizzare questi utensili possano essere anche gli appassionati del fai da te più esigenti.

Martello perforatore ricaricabile Uneo Maxx

Questo potente martello perforatore ha un pratico interruttore per cambiare in maniera semplice la funzione del trapano da avvitatore a martello perforatore. Ideale per fori in spazi ristretti, grazie al design compatto e il peso di soli 1,4.kg., possiede anche una elevata forza di utilizzo attraverso la ferriera pneumatica e il potente motore. Può essere tuo con 94€ con lo sconto del 33%.

Trapano a batteria EasyDrill 1200

Il trapano avvitatore a batteria Easydrill 1200 è il cacciavite a batteria compatto e potentissimo per i tuoi progetti di fai-da-te. Un motore più potente consente un maggiore numero di giri/min e il 20% di potenza in più rispetto al modello precedente. Dotazione Edizione Amazon (sconto del 33%): EasyDrill 1200, 1 batteria da 2,0 Ah , 1 caricabatteria, Set di bit di avvitatura da 32 pz, Punte trapano metallo – set da 6 pz, Punte trapano legno – set da 5 pz, in borsa morbida.

Trapano elettrico a percussione EasyImpact 600

Il trapano a percussione Bosch è tra i migliori in assoluto a livello mondiale. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità. Compatto, leggero ed ergonomico per lavorare in comodità e forare senza fatica nella muratura fino a 12 mm e nel legno fino a 25 mm. Compralo ora su Amazon a soli 54€ con lo sconto del 18% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite.

Trapano avvitatore GSR 12V-15 con kit di accessori

Il Trapano avvitatore GSR 12V-15 della linea Bosch Professional Sistema 12V è un set completo di strumenti che sarà un prezioso alleato per il tuo lavoro, sia che tu sia un professionista del settore o un appassionato del fai da te. Questo set offre infatti una serie di vantaggi e caratteristiche che lo rendono un eccellente investimento per qualsiasi tipo di progetto. E oggi può essere tuo a soli 128€ in un pacchetto esclusivo Amazon scontato del 15%.

Home And Garden trapano avvitatore a batteria Easydrill 1200

BOSCH GO, cacciavite cordless professionale

Il cacciavite cordless Bosch GO è uno strumento versatile e pratico progettato per semplificare il lavoro di avvitamento e svitamento. Appartiene alla linea Bosch Professional ed è alimentato da una batteria integrata e non richiede cavi o prese di corrente. Ciò lo rende estremamente portatile e adatto per lavori in cui la mobilità è importante. Compralo su Amazon con appena 62€, grazie allo sconto del 26%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Set Bosch Rainbow Evo Set avvitamento con Cricchetto piccolo

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit da 26 pezzi di Bosch con appena 26€ e le spedizioni veloci e gratuite. Questo set è fantastico, ci trovi tutto quello che ti serve per i tuoi lavori fai da te. Tutti gli accessori sono compatibili con tutte le marche di elettroutensili e avvitatori e sono super facili da usare anche per i meno esperti. Ogni bit ha infatti un codice colore per una vista di insieme rapida e un accesso super veloce al pezzo che ti serve.

Set 70 pezzi, punte e bit avvitamento in titanio X-Line

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con 70 accessori con appena 29€ e le spedizioni veloci e gratuite. Questo set è fantastico, ci trovi tutto quello che ti serve per i tuoi lavori fai da te. Tutti gli accessori sono compatibili con tutte le marche di elettroutensili e avvitatori e sono super facili da usare anche per i meno esperti.

Set Bosch : 103 pezzi a pochi spiccioli

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con appena 25€ e le spedizioni veloci e gratuite di Prime. Questa cassetta per gli attrezzi ha “millemila” accessori utili per ogni evenienza, riposti ordinatamente in una custodia robusta per renderli sicuri, puliti, organizzati e facili da trovare, per una conservazione e trasportabilità degli strumenti semplice.

Bosch tagliaerba Elettrico

Il decespugliatore a filo AFS 23-37 Bosch è adatto per qualsiasi tipo di applicazione in giardino, come ad esempio il taglio di erbacce, rovi, erba alta e incolta ed ortiche. Questo decespugliatore ha una doppia modalità di taglio, a lama e a filo, che lo rende un prodotto versatile.

Levigatrice orbitale PSS 250 AE

Levigatrice orbitale Bosch PSS 250 AE, per risultati di levigatura rapidi e precisi su superfici di grandi dimensioni, bordi o negli angoli. Offre una agevole levigatura con vibrazioni minime grazie al motore ottimizzato da 250 W. Col 6% di sconto su Amazon alla fine ti costa 76€, ovviamente, come per tutti i prodotti presentati in questa news, con le spedizioni gratuite.

