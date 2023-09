BOSCH GO, cacciavite cordless professionale in SVENDITA su Amazon

Il cacciavite cordless Bosch GO è uno strumento versatile e pratico progettato per semplificare il lavoro di avvitamento e svitamento. Appartiene alla linea Bosch Professional ed è alimentato da una batteria integrata e non richiede cavi o prese di corrente. Ciò lo rende estremamente portatile e adatto per lavori in cui la mobilità è importante. Compralo su Amazon con appena 49€, grazie allo sconto del 26%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

BOSCH GO, cacciavite cordless professionale

Il Bosch GO ha un design compatto e leggero che lo rende facile da maneggiare e trasportare. Si adatta comodamente nella mano, consentendo un controllo preciso. La confezione include un set di 25 punte di cacciavite di diverse dimensioni e tipi, che coprono una vasta gamma di esigenze di avvitamento. Questo set completo è perfetto per affrontare una varietà di lavori.

Il cacciavite viene fornito con un cavo di ricarica USB, che ti consente di ricaricarlo facilmente tramite un computer, un caricatore USB o altre fonti di alimentazione USB. Questo lo rende comodo da ricaricare ovunque tu sia. Il Bosch GO dispone di diverse modalità di avvitamento che puoi selezionare in base alle tue esigenze. Queste modalità controllano la velocità di avvitamento per garantire risultati precisi.

Questo set esclusivo Amazon include anche una L-BOXX Mini, che è una robusta scatola per il trasporto e la conservazione del cacciavite e delle punte. Mantenendo tutto in ordine e protetto. Il cacciavite è dotato di un sistema di controllo della coppia che impedisce l’overscrewing (avvitamento eccessivo) e il rilassamento del fissaggio (svitamento eccessivo), garantendo risultati accurati.

Fai tuo questo accessorio ideale per professionisti e hobbisti che cercano un cacciavite di qualità che semplifichi il lavoro quotidiano. Su Amazon lo prendi con appena 49€, grazie allo sconto del 38%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.