Bosch Professional combo assurdo: Trapano GSB + avvitatore (sconto 40%)

La serie Bosch Professional, come lasica intuire già il nome, è un sotto brand che racchiude tutta una serie di prodotti pensati specificatamente per i professionisti del settore Artigianato/Industria. Ovviamente questo non esclude che a utilizzare questi utensili possano essere anche gli appassionati del fai da te più esigenti. Entrambi le cateogie possono comunque fare un bell’affare oggi, visto che su Amazon c’è una super offerta per due dei modelli di punta dell’azienda, compreso il GSB 18V-21. Si tratta di un’affidabile trapano-avvitatore a batteria di livello base, con funzione di foratura con percussione, nella categoria Bosch da 18 V.

Pensa, con appena 182€ puoi portartelo a casa all’interno di un combo-kit Bosch Professional che include anche l’avvitatore GDR 18V-160, 2 batterie GBA 18V 2.0 Ah, caricabatteria AL1820 CV e valigetta contenitrice L-BOXX 136, con un risparmio davvero importante di circa 120,87€ (40%). Le spedizioni poi sono gratuite, e gestite in sicurezza dai servizi Prime. Cosa volere di più?

Bosch Professional Combo-Kit GSB 18V-21, il top per il fai da te

Il set, dicevamo in apertura, include un trapano-avvitatore. Il modello è affidabile e di lunga durata per l’uso quotidiano grazie agli ingranaggi interamente in metallo e alla protezione delle celle elettroniche (ECP). Sviluppato per applicazioni professionali grazie al mandrino auto-serrante da 13 mm, il trapano a percussione a batteria Bosch Professional è poi facile da trasportare e facile da usare, grazie alla compatta concezione a batteria e al peso di soli 1,6 kg.

Con la sua coppia di serraggio da 55 Nm in materiale duro, offre prestazioni adeguate per semplici applicazioni di foratura e foratura/avvitamento. Grazie alla carcassa ingranaggi interamente in metallo ed al sistema Electronic Cell Protection, è un trapano-avvitatore professionale per l’impiego quotidiano, durevole e affidabile. Inoltre, l’accurata concezione con mandrino autoserrante da 13 mm consente un lavoro di qualità.

L’utensile è concepito per la foratura nel legno con diametro fino a 35 mm, nell’acciaio fino a 13 mm e può inserire viti con diametro fino a 10 mm. Inoltre, la funzione di foratura con percussione consente di forare nella muratura con diametro fino a 10 mm. Compatibile con tutte le batterie e tutti i caricabatteria Bosch Professional da 18 V (Professional 18V System). Il GSB 18V-21 Professional è dotato di: ingranaggi a 2 velocità, sistema Auto-Lock, illuminazione integrata a LED, batteria al litio e rotazione destrorsa/sinistrorsa. Prendilo ora su Amazon a 182€: le spedizioni sono gratuite.

