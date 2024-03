BOSCH SCONTA l'IMPOSSIBILE su Amazon: trapani, avvitatori e accessori da 23€

Se sei un appassionato di fai-da-te e ami dedicarti a lavori in casa o in giardino, non puoi perdere le incredibili promozioni su una selezione di prodotti Bosch su Amazon. Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo set di strumenti e attrezzature e affrontare con successo qualsiasi progetto tu abbia in mente. Scopri alcuni dei nostri suggerimenti per gli amanti del fai-da-te.

BOSCH svende tutto a prezzi incredibili su Amazon

La serie Bosch Professional, come lascia intuire già il nome, è un sotto brand che racchiude tutta una serie di prodotti pensati specificatamente per i professionisti del settore Artigianato/Industria. Ovviamente questo non esclude che a utilizzare questi utensili possano essere anche gli appassionati del fai da te più esigenti.

Questa fantastica bistecchiera ti regala diverse possibilità grazie a tre posizioni: chiuso come griglia a contatto, aperto come griglia da tavolo o con calore superiore e inferiore in posizione forno o gratina e piastre bilaterali. Falla tua col 61% di sconto.

Il trapano avvitatore a batteria Easydrill 1200 è il cacciavite a batteria compatto e potentissimo per i tuoi progetti di fai-da-te. Un motore più potente consente un maggiore numero di giri/min e il 20% di potenza in più rispetto al modello precedente.

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con appena 21€ e le spedizioni veloci e gratuite. Questo set è fantastico, ci trovi tutto quello che ti serve per i tuoi lavori fai da te.

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con appena 23€ e le spedizioni veloci e gratuite di Prime. Questa cassetta per gli attrezzi ha “millemila” accessori utili per ogni evenienza, riposti ordinatamente in una custodia robusta per renderli sicuri, puliti, organizzati e facili da trovare, per una conservazione e trasportabilità degli strumenti semplice.

Il misuratore di umidità Bosch UniversalHumid è lo strumento perfetto per questo scopo, offrendo risultati precisi e facili da interpretare grazie alle sue funzionalità avanzate. Vai su Amazon dove puoi avere questo utilissimi gadget da lavoro a soli 46€ grazie allo sconto che puoi avere spuntando la voce Applica coupon 15% che si trova sulla pagina. Le spedizioni sono gratis.

Il trapano elettrico a percussione Bosch EasyImpact 600 è un attrezzo versatile e di alta qualità per la realizzazione di lavori di fai-da-te e di bricolage. Di fatto è un attrezzo affidabile e versatile, ideale per la realizzazione di lavori di fai-da-te e di bricolage in casa e all’aperto, e puoi averlo a soli 52€ con lo sconto del 22% in corso su Amazon.

UniversalInspect rileva infatti ostruzioni negli scarichi, nei tubi, nelle grondaie e nei pluviali oppure si può controllare l’interno degli elettrodomestici per verificare eventuali difetti. Tutto questo a soli 95€ su Amazon, grazie al doppio sconto del 18% sul prezzo base.

Questo eccellente idropulitrice a batteria portatile con impugnatura ergonomica è ideale per la pulizia mobile e rapida dello sporco ostinato: gode di una pistola ad alta pressione a 360° per pulizia universale di ambienti esterni e raggiungere agevolmente in angoli difficili da raggiungere. Su Amazon ti costa 53€.

Scopa elettrica e aspirabriciole 2 in 1 con batteria agli ioni di litio, comune a tutti gli aspirapolvere Bosch, offre prestazioni di pulizia sempre elevate e un’autonomia fino a 40 minuti con una ricarica di sole 4-5 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.