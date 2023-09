BOSCH SCONTA TUTTO su Amazon: : trapani, avvitatori, giardinaggio e accessori a prezzi outlet

Se sei un appassionato di fai-da-te e ami dedicarti a lavori in casa o in giardino, non puoi perdere le incredibili promozioni su una selezione di prodotti Bosch su Amazon. Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo set di strumenti e attrezzature e affrontare con successo qualsiasi progetto tu abbia in mente. Scopri alcuni dei nostri suggerimenti per gli amanti del fai-da-te.

BOSCH sconta tutto su Amazon: i prezzi sono da Outlet

La serie Bosch Professional, come lascia intuire già il nome, è un sotto brand che racchiude tutta una serie di prodotti pensati specificatamente per i professionisti del settore Artigianato/Industria. Ovviamente questo non esclude che a utilizzare questi utensili possano essere anche gli appassionati del fai da te più esigenti.

Trapano elettrico a percussione EasyImpact 600

Il trapano a percussione Bosch è tra i migliori in assoluto a livello mondiale. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità. Compatto, leggero ed ergonomico per lavorare in comodità e forare senza fatica nella muratura fino a 12 mm e nel legno fino a 25 mm. Compralo ora su Amazon a soli 54€ con lo sconto del 18% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite.

Trapano avvitatore GSR 12V-15 con kit di accessori

Il Trapano avvitatore GSR 12V-15 della linea Bosch Professional Sistema 12V è un set completo di strumenti che sarà un prezioso alleato per il tuo lavoro, sia che tu sia un professionista del settore o un appassionato del fai da te. Questo set offre infatti una serie di vantaggi e caratteristiche che lo rendono un eccellente investimento per qualsiasi tipo di progetto. E oggi può essere tuo a soli 128€ in un pacchetto esclusivo Amazon scontato del 15%.

Trapano elettrico a percussione Bosch EasyImpact 600

Il trapano elettrico a percussione Bosch EasyImpact 600 è un attrezzo versatile e di alta qualità per la realizzazione di lavori di fai-da-te e di bricolage. Grazie alla sua potenza di 600 watt e alla funzione di percussione, questo trapano è in grado di perforare materiali come il cemento, la pietra e la muratura, oltre a quelli più comuni come il legno e il metallo. Di fatto è un attrezzo affidabile e versatile, ideale per la realizzazione di lavori di fai-da-te e di bricolage in casa e all’aperto, e puoi averlo a soli 54€ con lo sconto del 15% in corso su Amazon.

Home And Garden trapano avvitatore a batteria Easydrill 1200

Il trapano avvitatore a batteria Easydrill 1200 è il cacciavite a batteria compatto e potentissimo per i tuoi progetti di fai-da-te. Un motore più potente consente un maggiore numero di giri/min e il 20% di potenza in più rispetto al modello precedente. Dotazione Edizione Amazon (sconto del 12%): EasyDrill 1200, 1 batteria da 2,0 Ah , 1 caricabatteria, Set di bit di avvitatura da 32 pz, Punte trapano metallo – set da 6 pz, Punte trapano legno – set da 5 pz, in borsa morbida.

BOSCH GO, cacciavite cordless professionale

Il cacciavite cordless Bosch GO è uno strumento versatile e pratico progettato per semplificare il lavoro di avvitamento e svitamento. Appartiene alla linea Bosch Professional ed è alimentato da una batteria integrata e non richiede cavi o prese di corrente. Ciò lo rende estremamente portatile e adatto per lavori in cui la mobilità è importante. Compralo su Amazon con appena 72€, grazie allo sconto del 26%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Set Bosch Rainbow Evo Set avvitamento con Cricchetto piccolo

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit da 26 pezzi di Bosch con appena 26€ e le spedizioni veloci e gratuite. Questo set è fantastico, ci trovi tutto quello che ti serve per i tuoi lavori fai da te. Tutti gli accessori sono compatibili con tutte le marche di elettroutensili e avvitatori e sono super facili da usare anche per i meno esperti. Ogni bit ha infatti un codice colore per una vista di insieme rapida e un accesso super veloce al pezzo che ti serve.

Set 70 pezzi, punte e bit avvitamento in titanio X-Line

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con 70 accessori con appena 29€ e le spedizioni veloci e gratuite. Questo set è fantastico, ci trovi tutto quello che ti serve per i tuoi lavori fai da te. Tutti gli accessori sono compatibili con tutte le marche di elettroutensili e avvitatori e sono super facili da usare anche per i meno esperti.

Set Bosch : 103 pezzi a pochi spiccioli

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con appena 25€ e le spedizioni veloci e gratuite di Prime. Questa cassetta per gli attrezzi ha “millemila” accessori utili per ogni evenienza, riposti ordinatamente in una custodia robusta per renderli sicuri, puliti, organizzati e facili da trovare, per una conservazione e trasportabilità degli strumenti semplice.

Goniometro digitale PAM 220 Bosch

Questo fantastico quanto geniale attrezzo è la soluzione facile e veloce per misurare, calcolare e trasferire angoli tra 0° – 220°, con una precisione di ± 0.2°, per l’installazione di battiscopa, modanature e cornici, pavimenti e rivestimenti. Grazie alle funzioni di calcolo integrate di angoli obliqui semplici e composti, è possibile trasferire facilmente le misurazioni alla troncatrice e tagliare i pezzi di lavoro su misura. Compralo adesso su Amazon a 114€ applicando il coupon con lo sconto di 15€ spuntando l’apposita casella presente sulla pagina del prodotto.

Distanziometro Laser Seconda Generazione

Il distanziometro Zamo Bosch è un dispositivo compatto che offre una misurazione accurata delle distanze in pochi secondi, rendendo le tue attività di misurazione più efficienti e precise. Le dimensioni ridotte del distanziometro Zamo Bosch, appena 10 x 3.6 x 2.3 cm, lo rendono incredibilmente maneggevole e facile da trasportare. Che tu sia un professionista o un appassionato del fai-da-te, il Zamo Bosch è lo strumento perfetto per le tue esigenze di misurazione. Puoi averlo ora su Amazon a soli 83€ con le spese di spedizione gratuite via Prime.

Bosch misuratore di umidità UniversalHumid

Mantenere un controllo accurato sull’umidità è essenziale per preservare la qualità di legno, pareti e materiali in casa o in officina. Il misuratore di umidità Bosch UniversalHumid è lo strumento perfetto per questo scopo, offrendo risultati precisi e facili da interpretare grazie alle sue funzionalità avanzate. Su Amazon lo puoi comprare con appena 52€, spuntando però prima l’apposito coupon poco sotto il prezzo, sulla pagina del prodotto, che ti garantisce lo sconto alla cassa del 5%.

Bosch tagliaerba Elettrico

Il decespugliatore a filo AFS 23-37 Bosch è adatto per qualsiasi tipo di applicazione in giardino, come ad esempio il taglio di erbacce, rovi, erba alta e incolta ed ortiche. Questo decespugliatore ha una doppia modalità di taglio, a lama e a filo, che lo rende un prodotto versatile.

Bosch Home And Garden Rasaerba Elettrico

Il Bosch rasaerba ARM 3200 è lo strumento più rapido per ottenere un prato pulito e ordinato. Dotato di un potente motore da 1200 W, taglia erba alta e spessa senza sforzo e in modo affidabile, mentre i pettini per erba garantiscono un bordo pulito lungo pareti e steccati. Viene inclusa una lama di ricambio per garantirvi di avere sempre una finitura di alta qualità a 89€.

Levigatrice orbitale PSS 250 AE

Levigatrice orbitale Bosch PSS 250 AE, per risultati di levigatura rapidi e precisi su superfici di grandi dimensioni, bordi o negli angoli. Offre una agevole levigatura con vibrazioni minime grazie al motore ottimizzato da 250 W. Col 6% di sconto su Amazon alla fine ti costa 76€, ovviamente, come per tutti i prodotti presentati in questa news, con le spedizioni gratuite.

Idropulitrice 360 Kit di pulizia, con pistola ad alta pressione a 360°

Questo eccellente idropulitrice a batteria portatile con impugnatura ergonomica è ideale per la pulizia mobile e rapida dello sporco ostinato: gode di una pistola ad alta pressione a 360° per pulizia universale di ambienti esterni e raggiungere agevolmente in angoli difficili da raggiungere. Inoltre ti consente di fissare la bocchetta detergente ad alta pressione per la pulizia più profonda delle auto, e di collegare il tubo flessibile di prolunga per una maggiore flessibilità. Su Amazon ti costa 59€.

