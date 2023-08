Bosch, SUPER KIT con 103 attrezzi e valigetta in regalo a 24€: NON è uno SCHERZO

Se sei alla ricerca di un validissimo set di accessori per lavoro professionale o semplice fai da te, allora fiondati subito su Amazon dove trovi questo spettacolare kit di Bosch con appena 24€ e le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Questa cassetta per gli attrezzi ha “millemila” accessori utili per ogni evenienza, riposti ordinatamente in una custodia robusta per renderli sicuri, puliti, organizzati e facili da trovare, per una conservazione e trasportabilità degli strumenti semplice. E tutti idonei con tutti i trapani cordless o a filo, per l’utilizzo portatile o fisso, con sistema a codolo cilindrico, nonché avvitatori a impulsi.

Set Bosch : 103 pezzi a pochi spiccioli

Questo set è fantastico, ci trovi tutto quello che ti serve per i tuoi lavori fai da te. Tutti gli accessori sono compatibili con tutte le marche di elettroutensili e avvitatori e sono super facili da usare anche per i meno esperti. Ogni bit ha infatti un codice colore per una vista di insieme rapida e un accesso super veloce al pezzo che ti serve.

La qualità del materiale con cui sono realizzati i vari elementi presenti nel set è eccelsa, d’altronde stiamo parlando di un marchio storico come Bosch, che da tantissimi anni è la maggiore produttrice mondiale di componenti per autovetture e per lavoro in generale.

Il set comprende 103 pezzi e contiene frese per rifilatori, frese a cerniera per uso quotidiano, decine di punte per martelli, per trapano a percussione e molto altro, riposti ordinatamente in una custodia robusta per renderli sicuri, puliti, organizzati e facili da trovare, per una facile conservazione e portabilità degli strumenti.

I prodotti hanno lunga durata per la foratura del calcestruzzo armato con punta durevole e in generale sono perfetti ciascuno per un compito. La fresa per scanalature, per esempio, presenta prestazioni di taglio nelle applicazioni di fresatura in generale, ed è idonea per fresatura di scanalature, fessure e realizzazione di giunti in legno massiccio tenero e duro, legno composito.

Le punte sono particolarmente indicate per la foratura di legno, metallo e pietra; per la foratura del metallo si consiglia l’uso di liquido di raffreddamento. Contenuto ulteriore: sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola. Che tu sia un professionista o un “semplice” hobbysta, oppure se vuoi un set di accessori multi funzione per cautelarti in casi di emergenza a casa o in auto, questo eccellente set fa al caso tuo. Lo trovi su Amazon ADESSO, fino a esaurimento scorte, a soli 24€ con le spese di spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.