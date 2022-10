Bose annuncia la nuova Smart Soundbar 600

Bose ha annunciato la nuova Smart Soundbar 600 – una soundbar piccola ed elegante con Dolby Atmos unito alla tecnologia proprietaria Bose TrueSpace per offrire un audio eccezionalmente coinvolgente per le sue dimensioni. Il dispositivo arricchisce film, TV e musica posizionando con precisione dialoghi e voci, effetti sonori e strumenti a sinistra, a destra e persino in alto, assicurando, indipendentemente da ciò che si sta guardando o ascoltando, un suono sorprendente. A proposito, se siete alla ricerca di una soundbar, vi segnaliamo l’eccellente Bose Solo 5 TV in offerta su Amazon a 177€.

Come al cinema con la nuova soundbar di Bose

La Soundbar 600 è progettata ad arte per essere piccola e compatta. Senza aggiungere altezza al guscio esterno, si adatta a tutti i trasduttori necessari per fornire un audio di alta qualità senza comprometterne, così, le prestazioni. La soundbar è alta 5,61 cm, profonda 10,39 cm e lunga poco più di 69 cm, conferendo all’altoparlante un profilo basso per adattarsi facilmente a qualsiasi TV. È realizzata con un raffinato corpo opaco con una sofisticata griglia metallica avvolgente in color nero.

La Soundbar 600 offre diverse opzioni di streaming. Attraverso l’utilizzo del Wi-Fi, Chromecast integrato, Spotify Connect o Apple AirPlay 2 consente l’accesso istantaneo ai tuoi servizi di musica in streaming preferiti, ed è compatibile con tutti gli altri altoparlanti e smart soundbar Bose per un sistema audio multi-room.

La soundbar opera anche attraverso le funzionalità dell’assistente Google e Amazon Alexa integrati per il controllo vocale. La tecnologia Bose Voice4Video utilizzata con Alexa consente, con un solo comando, di accendere la TV, cambiare ingresso e sintonizzarti sul tuo canale preferito, mentre Bose SimpleSync ti consente di associare la soundbar con cuffie Bose compatibili o altoparlanti Bluetooth per migliorare ulteriormente la tua esperienza di ascolto. La Bose Smart Soundbar 600 è disponibile a partire dal 24 ottobre al prezzo di 549,95 Euro e può essere preordinata a partire da oggi su Bose.it.

