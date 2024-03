Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth, con la bella stagione il prezzo crolla!

Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth è un diffusore portatile Premium, un concentrato di altissima tecnologia e super qualità audio. Stiamo d’altronde parlando di Bose, uno dei marchi più amati e rinomati tra gli audiofili di tutto il mondo! La portabilità è il suo forte, SoundLink Micro Bluetooth ha dimensioni davvero contenute, estremamente portatile, ma senza andare a detrimento dell’ audio cristallino che esce dal suo altoparlante. Lo sconto Amazon è davvero fuori di testa: MENO 38%, col prezzo finale che passa da 129,95 euro a 80 euro! Risparmio netto di ben 50 euro! Che sconto fantastico, la bella stagione sta per arrivare, è arrivato il momento di comprare una cassa per le giornate all’aria aperta!

Non teme il tempo brutto!

Il primo punto di forza di Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth è il suo ridotto ingombro, è un dispositivo tanto piccolo quanto dalla voce potente: dimensioni mini e peso piuma: 9,8 x 9,8 x 3,5 cm e un peso di soli 290 g!

L’audio top, eccezionale da pedigree Bose vi stupirà. Come scritto poco sopra, nonostante dimensioni davvero mini è in grado di emettere un audio forte, potente e cristallino, con dei bassi vivaci e esuberanti. Monta un trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, nell’ottica di un suono mai sbilanciato e perfettamente equilibrato in ogni suo componente.

Ovviamente una delle caratteristiche che rendono Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth estremamente versatile è il suo essere acerrimo nemico dell’acqua. Dotato di una classificazione IPX7, è in grado di resistere all’immersione in acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo lo rende ideale per attività all’aperto, non teme la pioggia!

A mettere bene in chiaro l’estrema versatilità di Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth troviamo un cinturino resistente agli strappi in silicone che sembra nato col chiaro intento di per agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta!

Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth è anche particolarmente resistente agli urti, con una custodia in gomma che lo protegge dagli urti e dalle cadute accidentali. In termini di autonomia della batteria, Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth offre fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.