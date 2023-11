Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth, piccolo, impermeabile e scontatissimo!

Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth non è la solita piccola “cassa portatile”, è un portento di tecnologia e qualità audio. Stiamo d’altronde parlando di Bose, non di qualche oscuro produttore del lontano oriente! Le dimensioni c0ntano, e infatti SoundLink Micro Bluetooth è davvero piccolo, super portatile, ma senza sacrificare il suono cristallino che esce dai suoi altoparlanti. Lo sconto Amazon è davvero eccezionale: MENO 31%, col prezzo finale che passa da 129,95 euro a 89,99 euro! In tasca ci rimangono ben 40 euro! Che offerta! Subito nel carrello Amazon!

Piccole dimensioni, piccolo prezzo!

La prima qualità di Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth è la sua portabilità estrema: con dimensioni di soli 9,8 x 9,8 x 3,5 cm e un peso di soli 290 g, questo diffusore è davvero un peso piuma!

La qualità del suono è uno dei punti di forza di Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è in grado di produrre un audio potente e chiaro, con una risposta dei bassi sorprendente. Dotato di trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, per ottenere un suono nitido e bilanciato.

Una delle caratteristiche distintive di Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth è la sua resistenza all’acqua. Dotato di una classificazione IPX7, è in grado di resistere all’immersione in acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo lo rende ideale per attività all’aperto, non teme la pioggia!

A rendere ancor più chiara la sua vocazione all’aria aperta di Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth troviamo un cinturino resistente agli strappi in silicone fatto apposta per agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta!

Il diffusore è anche dotato di un design resistente agli urti, con una custodia in gomma che lo protegge dagli urti e dalle cadute accidentali. In termini di autonomia della batteria, Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth offre fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica.

Piccolo ma potentissimo questo Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth! E piccolo è anche il prezzo grazie al super sconto Amazon! MENO 31%!

