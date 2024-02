Bose FUORI TUTTO sanremese su Amazon: diffusori, cuffie e sistemi home anche a meno del 45%

Bose è un’azienda americana nota soprattutto per i suoi prodotti audio ad alta fedeltà, tra cui diffusori, cuffie, sistemi home audio e componenti per auto. Uno dei prodotti più famosi di Bose è la tecnologia di cancellazione del rumore attiva, che utilizza microfoni per catturare il suono ambiente e circuiti elettronici per creare onde sonore opposte che cancellano il rumore indesiderato. Questa tecnologia è stata utilizzata in una varietà di prodotti audio di Bose, come cuffie e diffusori, molti dei quali troviamo oggi in offerta su Amazon.

Bose, super sconti dal 15% fino al 40%

I prodotti Bose costano spesso di più rispetto ad altri produttori di dispositivi audio a causa della loro tecnologia avanzata, dei materiali di alta qualità, del design sofisticato e della reputazione del marchio.

Ecco perché agli occhi di chi non conosce bene il brand i prezzi potrebbero sembrare alti anche scontati. In realtà l’occasione di oggi è particolarmente ghiotta e il taglio dei costi su ogni device è davvero importante. Gli sconti su Amazon vanno infatti dal 15% fino in alcuni casi, come accennatoprima, il 40%.

Bose SoundLink Flex Diffusore Portatile Bluetooth, Diffusore Wireless Impermeabile per Esterni, a 190€

Bose Portable Smart Speaker diffusore smart versatile con Controllo Vocale Alexa Integrato a 299€;

Bose Diffusore SoundLink Micro Bluetooth: portatile, impermeabile, compatto, con microfono, a 98€;

Bose QuietComfort SE Headphones wireless con riduzione del rumore e custodia morbida, a 299€;

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide a 289€;

Bose Smart Soundbar 900 con Dolby Atmos e assistente vocale Alexa a 787€;

Bose Auricolari Quietcomfort Con Cancellazione Del Rumore, Bluetooth Completamente Wireless Con Controllo Vocale a 199€;

Bose Auricolari QuietComfort Earbuds II Bundle con custodia in tessuto, wireless, Bluetooth: le migliori cuffie in-ear a 299€;

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.