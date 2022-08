Bose Portable Smart Speaker con controllo vocale in offerta speciale su Amazon

Grazie alla connettività wireless integrata, il controllo vocale, il supporto per la domotica e una batteria integrata, l’altoparlante Bose Portable Home Speaker ti consente di goderti un’esperienza musicale premium. Acquistalo su Amazon a soli 379,98€ invece di 419,95€.

Dotato di Wi-Fi, Apple AirPlay 2 e un set di microfoni integrato, il Portable Home Speaker si collega a una rete wireless e ti consente di riprodurre musica in modo intuitivo, controllare il meteo e il traffico, ascoltare i risultati sportivi e altro ancora. Utilizzando la tecnologia di controllo vocale basata su Amazon Alexa o l’Assistente Google, i microfoni integrati consentono all’altoparlante di captare la tua voce da qualsiasi direzione, anche mentre la musica è in riproduzione.



I contenuti acquisiti tramite determinate app potrebbero richiedere l’abbonamento ad un servizio. Ovunque tu possa ottenere il Wi-Fi, puoi utilizzarlo come altoparlante intelligente. Con l’Assistente Google e Amazon Alexa integrati, chiedi al tuo assistente virtuale preferito di ascoltare in streaming la tua musica preferita, le stazioni radio Internet, i podcast e gli audiolibri. Puoi anche ottenere informazioni meteo, inviare messaggi, impostare orari, aggiungere task alle tue liste di cose da fare e controllare accessori per la casa intelligente compatibili.

Utilizza servizi musicali popolari come Spotify, Amazon Music e Deezer sull’altoparlante portatile intelligente ovunque tu possa connetterti al Wi-Fi. Gli utenti Apple possono anche utilizzare AirPlay 2 per riprodurre in streaming l’audio dai propri dispositivi.

Scarica l’app gratuita Bose Music per ottenere istruzioni dettagliate su come configurare l’altoparlante. Ti consente inoltre di abbinare il Portable Home Speaker con qualsiasi altro speaker o soundbar smart Bose di cui disponi per un’esperienza audio praticamente senza interruzioni. Ascolta brani diversi in stanze diverse o un brano in ogni stanza contemporaneamente.

Il set di microfoni può sentirti parlare anche quando l’altoparlante sta riproducendo della musica ad alto volume. L’altoparlante portatile per la casa è alimentato a batteria, quindi puoi portarlo con te in casa o in viaggio. Può arrivare fino a 12 ore per carica. Approfitta ora dello sconto del 10% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

