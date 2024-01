Bose QuietComfort SE, qualità altissima ma il prezzo scende sempre di più!

Bose vuol dire eccellenza a tutto tondo, vuol dire audio cristallino e materiali di qualità. In tal senso Bose QuietComfort SE sono tra i prodotti più popolari dell’azienda americana, un dispositivo Premium capace di soddisfare gli ascoltatori più esigenti, gli audiofili più appassionati. Per questo motivo Bose non è proprio alla portata di tutti, ma oggi Amazon ci permette di indossare queste ottime cuffie con un piacevolissimo MENO 31%, uno sconto sontuoso che ci fa risparmiare ben 90 euro!

Super sconto per delle super cuffie!

La comodità è una caratteristica importante delle cuffie Bose QuietComfort SE. Sono dotate di cuscinetti auricolari morbidi e leggeri, che sono progettati per adattarsi comodamente alle diverse forme delle orecchie.

Il punto di forza principale delle cuffie Bose QuietComfort SE è la tecnologia di cancellazione del rumore attiva. Le cuffie utilizzano minuscoli microfoni per misurare, confrontare e contrastare i rumori esterni e ridurli attraverso il segnale. opposto. La cancellazione del rumore ha due modalità di attivazione: Quiet per la riduzione completa del rumore o la modalità Aware per ascoltare il mondo esterno.

La qualità audio delle cuffie Bose QuietComfort SE è sicuramente all’altezza delle aspettative e non potrebbe essere altrimenti. Grazie ai driver di alta qualità, le cuffie offrono un suono chiaro, dettagliato e bilanciato in tutte le frequenze.

Tutto all’insegna dell’audio migliore che c’è: l’architettura acustica TriPort offre un suono profondo e pieno. Active EQ con ottimizzazione in base al volume offre sempre prestazioni audio bilanciate, con bassi uniformi a volume ridotto e musica sempre nitida ad alto volume.

Un altro aspetto positivo delle cuffie Bose QuietComfort SE è la durata della batteria. Con una singola ricarica, le cuffie possono durare fino a 24 ore di riproduzione continua. Inoltre, una ricarica rapida di 15 minuti offre 3 ore di riproduzione!

Bose QuietComfort SE sono dotate poi anche di alcune caratteristiche decisamente comode, come il controllo touch, che permette di controllare facilmente la riproduzione musicale in tutti i suoi aspetti con un semplice tocco.

Lo sconto è davvero esagerato, questo è il momento giusto per comperare Bose QuietComfort SE. Risparmio top, MENO 90 euro!

