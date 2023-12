Bose QuietComfort SE: top di gamma a prezzo SHOCK

Chi cerca la qualità nell’intrattenimento musicale, spesso considera l’acquisto di un prodotto di un brand di livello. Ecco quindi le Bose QuietComfort SE: un paio di cuffie dall’indiscussa qualità che oggi sono proposte ad un prezzo incredibile su Amazon. Grazie al ribasso del 29%, puoi averle a soli 205,53€. Non aspettare: comprale subito!

Bose QuietComfort SE: prodotto di qualità a prezzo incredibile

Come detto in apertura, chi cerca un prodotto di livello, spesso si rivolge a brand blasonati. Bose, nell’olimpo dei produttori di prodotti per audiofili e non, ha la soluzione giusta per farvi gustare in ogni occasione i vostri brani preferiti.

Ecco quindi le cuffie over-ear QuietComfort SE che stupiscono sotto tutti i punti di vista, compreso quello del prezzo.

Si tratta di un modello dalla durata della batteria incredibile grazie alle 24 ore di autonomia promessa: questa caratteristica vi permetterà non solo di utilizzare serenamente le cuffie durante la giornata, ma vi permetterà anche di affrontare lunghi viaggi sui mezzi. Non sarete mai a corto di energia. Potrete ovviamente utilizzarle anche in fase di ricarica e, caricandole anche solo 15 minuti riuscirete a coprire ben 3 ore di utilizzo. Bello eh?

Non manca la riduzione attica del rumore ANC che, con le varie modalità offerte, permette di rendere piacevole ogni sessione di ascolto musicale.

Grazie all’ottimizzazione dell’Active EQ, sarete sempre certi di godere della vostra musica, senza nessun rumore in sottofondo.

Le cuffie sono over-ear, garantiscono un grande comfort durante il loro utilizzo e difficilmente vi stancheranno quando le utilizzerete.

Grazie allo sconto Amazon del 29%, le cuffie Bose QuietComfort SE oggi hanno un prezzo davvero speciale! Costano infatti solo 205,53€! Non aspettate: correte ad acquistarle e non ve ne pentirete assolutamente!

