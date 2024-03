Bose Smart Ultra Soundbar, MINIMO STORICO per dare voce cinematografica alla vostra TV!

Le smart TV hanno spesso un difetto non indifferente. Nonostante immagini cristalline, risoluzioni elevatissime, refresh rate da competizione e sistemi operativi veloci come un lampo, il più delle volte hanno una “voce” non proprio esuberante. D’altronde se slim devono essere è impossibile che la parte audio possa essere alla pari di quella visiva. La soluzione più comoda in questi casi, se non si ha la possibilità o la voglia di inserire in ambiente un complesso e costoso sistema multicanale, è quello di comprare una soundbar capace di dare una sferzata clamorosa al modo di vedere e ascoltare la smart TV. Non c’è niente di meglio quindi di una soluzione Premium, ma con uno sconto decisamente allettante. Smart Ultra Soundbar di Bose, l’azienda americana amatissima dagli audiofili più appassionati, viene proposta da Amazon oggi con un bel MENO 10%, per un risparmio netto di 80 euro! Si avete capito, una soundbar Premium, prestazioni, ma anche design da prima della classe!

Una voce nuova!

Bose Smart Ultra Soundbar è progettata per offrire un audio cristallino e bilanciato. Grazie ai suoi altoparlanti di alta qualità e alla sua tecnologia di elaborazione del suono avanzata.

Bose Smart Ultra Soundbar è dotata di Dolby Atmos e della tecnologia TrueSpace Bose che separa i suoni e li colloca in diverse zone della stanza, per un’esperienza di audio spaziale immersiva grazie ai sei trasduttori, inclusi due diffusori dipolo up-firing con progettazione personalizzata. Inoltre troviamo anche l’A.I. Dialogue Mode che bilancia voce e suono surround per dialoghi nitidi che non si perdono tra esplosioni e musiche roboanti!

Una delle caratteristiche distintive della Bose Smart Ultra Soundbar è la sua compatibilità con vari dispositivi e servizi di streaming. Grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi integrata, è possibile collegare facilmente smartphone, tablet, computer e altri dispositivi per riprodurre la propria musica preferita con facilità.

Bose Smart Ultra Soundbar non si limita solo alla riproduzione audio, ma offre anche funzioni smart avanzate. Grazie all’integrazione con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, gli utenti possono controllare la soundbar con comandi vocali e controllare altri dispositivi smart compatibili con la voce.

Bose Smart Ultra Soundbar è davvero una soluzione efficace per dare nuova voce alla vostra TV! Lo sconto è super interessante, si risparmiano 80 euro!

