Bose Solo Soundbar Series II, il prezzo scende sempre di più!

Bose Solo Soundbar Series II è una soundbar di alta qualità che offre un’esperienza audio davvero eccezionale, d’altronde stiamo parlando di Bose, no? Inutile dire che stiamo parlando di azienda che ha sempre realizzato prodotti per audiofili, di conseguenza il costo dei loro dispositivi non è mai stato popolare. La qualità si paga. Ma oggi Amazon ha deciso di dare una bella sforbiciata al prezzo di listino, MENO 25% con un risparmio netto di 50 euro! Oggi Bose Solo Soundbar Series II costa 149,99 euro! La state comprando, vero?

Bose, ovvero qualità!

Bose Solo Soundbar Series II è in grado di riprodurre ogni dettaglio sonoro in modo nitido e preciso. Grazie al suo design compatto ed elegante, con un’altezza di circa 7 cm, questa soundbar si adatta perfettamente ad ogni tipologia di stanza e può essere posizionata sotto la TV o montata a parete, senza occupare troppo spazio.

La configurazione di Bose Solo Soundbar Series II è estremamente facile e veloce. Basta collegarla alla TV tramite il cavo ottico incluso o tramite connessione HDMI-ARC ed il gioco è fatto. Facile e veloce insomma!

Bose Solo Soundbar Series II offre anche una connettività Bluetooth, che ti permette di riprodurre la tua musica in streaming direttamente dal tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile con Bluetooth.

Va bene la musica, ma se è nata per essere posizionata sotto la TV vuol dire che questa soundbar è fatta apposta per i film! Grazie al suo potente suono e alla sua qualità di riproduzione, questa soundbar può dare una nuova voce alla TV sostituendo le asfittiche casse in dotazione, facendo diventare il salotto una sala cinematografica!

Inoltre, Bose Solo Soundbar Series II semplifica la comprensione di ogni singola parola, senza la necessità di regolare il volume. Basta premere il pulsante “Dialogue Mode” sul telecomando in dotazione per attivare questa funzione.

In conclusione, se si sta cercando un’esperienza audio di alta qualità senza ingombrare il salotto con i cavi per l’home theather, Bose Solo Soundbar Series II è la scelta perfetta. Grazie alla sua potenza, alla sua qualità di riproduzione e alla sua facilità d’uso, questa soundbar ci permette di godere di un suono immersivo e coinvolgente. Solo su Amazon MENO 25%! Acquisto obbligato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.