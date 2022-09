Bose Soundbar 700 con Alexa integrata: oltre 200 euro di sconto su Amazon

Goditi una qualità audio e un controllo vocale migliorati con la Bose Soundbar 700 nera. Il dispositivo dispone di Amazon Alexa e un set di 8 microfoni integrati, che ti consentono di controllarlo e cercare tra le tue app musicali solo con la tua voce. Il Bluetooth è integrato per lo streaming audio wireless da dispositivi compatibili come smartphone e tablet. La Soundbar 700 ha una porta HDMI eARC (che è retrocompatibile con ARC), oltre a un ingresso audio ottico. Per velocizzare la configurazione, la soundbar include un cavo HDMI, un cavo ottico e un telecomando universale. Acquistala su Amazon a soli 619,00€ invece di 899,95€.

Con Alexa integrata direttamente nella Soundbar 700, puoi controllare la tua musica, ottenere informazioni, gestire la tua giornata e altro ancora. Hai accesso a tutto ciò che Alexa ha da offrire senza muovere un dito. Per farti ascoltare, la soundbar ha un array di otto microfoni posizionato lungo la parte anteriore e posteriore; una barra luminosa indicherà visivamente quando Alexa sta ascoltando, pensando o parlando.

Dotata di un piano in vetro temperato e di una griglia metallica, la Soundbar 700 è progettata per avere un bell’aspetto, sta bene sia su un supporto TV che montata a parete con hardware opzionale.

Il telecomando universale incluso ti consente di gestire tutto con il semplice tocco di un pulsante. È dotato di sei preimpostazioni e illumina solo i pulsanti di cui hai bisogno, rendendo più facile trovare i tuoi contenuti preferiti.

Puoi riprodurre i tuoi servizi musicali preferiti sulla rete Wi-Fi domestica, come Spotify o Amazon Music, premendo un pulsante. Puoi anche utilizzare la connessione Bluetooth per riprodurre qualsiasi cosa dal tuo telefono o tablet compatibile. Puoi anche collegare altoparlanti compatibili opzionali aggiuntivi per ascoltare la musica in più stanze. Apple AirPlay2 dovrebbe essere reso disponibile tramite un futuro aggiornamento del firmware.

Con l’app Bose Music, puoi sfogliare tutta la tua musica in un unico posto e passare da una stazione all’altra. Può anche controllare la Soundbar 700, impostare i suoi preset e personalizzare la tua esperienza e i tuoi contenuti. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.