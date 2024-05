BOSE Soundbar: il prezzo crolla! Finalmente possiamo dare nuova voce alla TV!

Il problema più grande delle smart TV è che spesso, anche quelle più costose, non offrono un comparto audio buono tanto quanto quello video. C’è poco da fare, più slim sono e meno spazio c’è per infilare altoparlanti! Per questo motivo molti si attrezzano con un bel sistema multidiffusore, un vero e proprio home cinema. Ma se lo spazio è poco, e non si vuole spendere una fortuna, come si fa per migliora la voce della TV? Si prende una bella soundbar da porre sotto la televisione! Se poi è di grande qualità e super scontata è ancora meglio! Proprio come la soundbar Bose protagonista di questa super offerta Amazon: MENO 24%, col prezzo di listino che crolla da 250,96 euro a 190 euro! Un taglio di prezzo eccezionale per un soundbar che donerà tanta chiarezza ai dialoghi e un audio più spaziale e arioso alla TV!

Non la spegnerete mai!

Bose soundbar è piccola e compatta, progettata per concentrarsi sulla nitidezza e l’ottimizzazione delle voci, ma è capace anche di offrire un suono ampio e realistico.

Bose soundbar è anche molto facile da installare. Essendo di dimensioni contenute si inserisce in ambiente senza problemi, basta collegarla con un solo cavo, ottico o HDMI, alla TV e si è pronti per sorprendersi di quanto sia più chiaro e intellegibile l’audio della TV. Questo audio ampio e avvolgente si ottiene grazie a due driver full-range angolati. Bose è sinonimo di qualità, questa soundbar, con questo prezzo poi, ha davvero un rapporto qualità prezzo super!

Bose soundbar non è solo un dispositivo per la TV. Essendo dotata di connessione Bluetooth può essere utilizzata come diffusore per ascoltare musica o altro da smartphone e tablet senza passare per la TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.