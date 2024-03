Bose SoundLink Flex, piccola e leggera, ma lo sconto è pesantissimo MENO 50 euro!

La primavera è qui, le belle giornate promettono sport e gite all’aria aperta, e cosa c’è di meglio quindi di una bella cassa portatile per colorare con la vostra musica preferita le gite fuori porta? E visto che di casse portatili è pieno il mercato, quasi tutte di pessima qualità audio, sceglierne una eccellente fa la differenza. Bose SoundLink Flex è quindi l’opzione perfetta, piccola, leggera e soprattutto suona alla grande come da tradizione Bose! Basta con i convenevoli, lo sconto Amazon è bello grosso: MENO 29%, il prezzo fa un lungo salto all’indietro, da 170 euro si ferma a 12o! Si, avete capito bene, MENO 50 euro!

Super qualità Bose

Piccolo e leggero, Bose SoundLink Flex è fatto ovviamente per essere portato in giro, è ideale per viaggi, picnic, feste all’aperto o semplicemente per ascoltare la musica in casa.

In termini di design, Bose SoundLink Flex vanta un’estetica elegante e moderna che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Disponibile in diversi colori, tra cui viola, verde e grigio. La personalità non difetta a Bose SoundLink Flex.

Nonostante le sue dimensioni compatte, Bose SoundLink Flex offre un suono potente e bilanciato che riempie l’ambiente circostante con una qualità audio cristallina. Grazie alla tecnologia Bose TrueSpace, il diffusore è in grado di riprodurre un suono ampio e immersivo, che permette di godere appieno della musica, dei podcast o dei film preferiti.

Grazie alla batteria ricaricabile integrata, Bose SoundLink Flex offre fino a 12 ore di riproduzione continua con una singola carica, il che lo rende perfetto per le lunghe giornate all’aria aperta.

E’ resistenza all’acqua IP67, ciò significa che è possibile portare Bose SoundLink Flex in spiaggia, in piscina o sotto la doccia senza preoccuparsi che si possa danneggiare. È progettato per resistere agli schizzi d’acqua e alla polvere, garantendo un funzionamento senza problemi.

