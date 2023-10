Il diffusore wireless impermeabile per le tue escursioni è in OFFERTA: conviene affrettarsi

Bose SoundLink Flex è un comodissimo diffusore portatile Bluetooth e Wireless impermeabile, che puoi portare ovunque per le sue caratteristiche, essendo anche anti-polvere. Quindi è ideale per le escursioni, le giornate al mare, un tranquillo pic nic ma anche in casa per potenziare la musica che esce dal tuo smartphone. Il color verde cipresso gli dona un tocco ancora più wild! Grazie allo sconto del 19%, ora lo paghi solo 144,99 euro. Ma conviene fare presto, perché già tanti ci hanno messo gli occhi addosso!

Bose SoundLink Flex bluetooth: scopri le caratteristiche

Il diffusore Bose SoundLink Flex è un trasduttore progettato su misura per offrirti un suono profondo, chiaro e coinvolgente ovunque tu vada ma anche in casa. Magari sotto la doccia, non temendo gli schizzi essendo impermeabile. La tecnologia proprietaria PositionIQ rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile per una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente. E’ stato rigorosamente testato per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67; realizzato e sigillato con materiali impermeabili riesce perfino a galleggiare.

Quindi potrai anche portarlo in un’escursione su fiumi, laghi o torrenti senza il timore che sprofondi mentre tu guardi inerme come Rose fece con Jack in Titanic. E’ realizzato per resistere ad acqua, polvere e detriti, con un design che non teme cadute o ruggine. Non teme neppure la corrosione o i raggi UV, quindi puoi tenerlo anche esporto al sole al mare o in piscina. Si ricarica tramite cavo USB-C (incluso): la batteria agli ioni di litio offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica.

Il color verde cipresso gli dona un tocco ancora più wild! Grazie allo sconto del 19%, ora lo paghi solo 144,99 euro.

