Bose SoundLink Micro ad un prezzo FOLLE su Amazon

Goditi una qualità audio impressionante grazie all’altoparlante Bose SoundLink Micro. Questo altoparlante si accoppia con dispositivi tramite Bluetooth 4.2, consentendoti di riprodurre in streaming i tuoi brani preferiti attraverso il suo driver da 40 mm e i doppi radiatori passivi. Può anche accoppiarsi con un’unità compatibile per la modalità Party, in cui tutti gli altoparlanti riproducono la stessa traccia, o la modalità Stereo, in cui uno riproduce il canale sinistro e l’altro riproduce il canale destro. Acquistalo a soli 94,99€ invece di 129,95€.

L’impermeabilità IPX7 ti consente di usarlo a bordo piscina o sotto la pioggia e l’app Bose Connect ti consente il controllo a distanza tramite il tuo smartphone. In alternativa, la traccia e volume possono essere controllati con i pulsanti sul dispositivo. Quando arriva una chiamata, utilizza SoundLink Micro come vivavoce o utilizzalo per accedere all’Assistente Google o a Siri. È anche compatibile con Echo ed Echo Dot di Amazon. L’altoparlante è dotato di una batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata che offre fino a sei ore di riproduzione. Il SoundLink Micro si ricarica tramite la sua interfaccia micro-USB.

SoundLink Micro ha una portata Bluetooth fino a 10 metri, così puoi goderti la musica senza l’imgombro di fili. I messaggi vocali ti guideranno attraverso l’associazione Bluetooth per semplificare il processo di abbinamentop. L’altoparlante ricorda gli otto dispositivi più recenti che hai utilizzato e può connettersi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, il che ti consente di passare rapidamente da uno all’altro.

Un microfono integrato ti consente di utilizzare SoundLink Micro come vivavoce. L’altoparlante vanta una classificazione IPX7 per la resistenza agli schizzi. Ed è compatto e abbastanza leggero da essere portato praticamente ovunque. Questo altoparlante è progettato per essere facile da usare e dispone di pulsanti di accensione e volume sul dispositivo, oltre a un pulsante multifunzione per controllare la riproduzione musicale o l’assistente digitale del tuo smartphone. Puoi ricaricare SoundLink Micro tramite una presa a muro o con la maggior parte delle fonti di alimentazione USB. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

