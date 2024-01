Bose SoundLink Micro, il diffusore Bluetooth COMPATTO con un suono potente e di alta qualità

Il diffusore Bluetooth portatile Bose SoundLink Micro è un compagno audio ideale per chiunque desideri un suono potente e di alta qualità in un formato compatto e resistente. Il SoundLink Micro ha un design ultracompatto che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada.

Con dimensioni ridotte, si adatta facilmente a zaini, borse o tasche, consentendoti di portare la tua musica preferita sempre con te. La robusta costruzione lo rende resistente agli schizzi d’acqua, ideale per un utilizzo in piscina, in spiaggia o durante attività all’aperto. Prendilo adesso su Amazon con lo sconto del 39% e fallo tuo a soli 79€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Bose SoundLink Micro, suono potente e di alta qualità

Nonostante le sue dimensioni compatte, il SoundLink Micro offre un suono straordinario. La tecnologia Bose assicura bassi profondi, medi chiari e alti cristallini, regalando un’esperienza d’ascolto coinvolgente. Puoi goderti la tua musica con una qualità simile a quella di altoparlanti più grandi.

Il diffusore si collega facilmente a dispositivi Bluetooth, come smartphone e tablet. La connettività wireless ti offre la libertà di muoverti senza dover affrontare fastidiosi cavi. La portata del Bluetooth è sufficientemente ampia per garantire una connessione stabile anche quando il tuo dispositivo sorgente non è nelle vicinanze immediata.

Il SoundLink Micro non è solo un diffusore, ma può anche funzionare come vivavoce grazie al microfono integrato. Puoi rispondere alle chiamate direttamente dal diffusore senza dover prendere il telefono, rendendo le chiamate più comode e pratiche.

Infine vanta una batteria ridotta ma moto capiente, che offre un’elevata autonomia. Puoi goderti molte ore di riproduzione continua con una singola carica, rendendo il diffusore ideale per lunghe sessioni di ascolto o per un uso prolungato durante le attività all’aperto. Con un design elegante, connettività senza fili e funzioni extra come il microfono integrato, questo diffusore può essere tuo via Amazon con lo sconto del 39% e fallo tuo a soli 79€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.