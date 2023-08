Speaker Bluetooth impermeabile Bose SoundLink Micro in SUPER SCONTO

Il Bose SoundLink Micro, speaker Bluetooth portatile impermeabile, è ora in super sconto a soli 96,99€ anziché 129,95€, per un risparmio del 25% sul prezzo intero. Un’occasione da non perdere per sfruttare lo sconto massimo su un prodotto di un brand del calibro di Bose. Promozioni del genere non sono facili da trovare.

-25% sul Bose SoundLink Micro, il compagno musicale perfetto

Dotato di un trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, questo diffusore compatto offre un nitido e bilanciato con bassi incredibilmente profondi. Nonostante le dimensioni ridotte, il SoundLink Micro è in grado di produrre un suono potente e chiaro, perfetto anche per l’uso all’aperto.

Con un design compatto, rivestimento in silicone e cinturino resistente agli strappi, il diffusore SoundLink Micro Bluetooth è il compagno ideale per tutte le tue avventure. Il pratico cinturino in silicone ti permette di fissare il diffusore ovunque tu voglia, che sia allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta. Inoltre, non dovrai preoccuparti dell’acqua perché è totalmente impermeabile.

Grazie alla sua conformità allo standard IP67, questo diffusore è impermeabile e a prova di polvere. Non dovrai quindi preoccuparti se dovesse bagnarsi o sporcarsi. E non finisce qui: è anche resistente alle temperature estreme e protegge il suo interno da liquidi e sostanze dannose.

Il diffusore è realizzato con materiali robusti che lo rendono in grado di assorbire urti e cadute. Inoltre, il rivestimento in gomma di silicone lo protegge da ammaccature, incrinature e graffi. E la morbida finitura lo rende facile da tenere in mano.

Infine, non dovrai preoccuparti dell’autonomia, in quanto questo diffusore compatto e impermeabile è dotato d una grande batteria con un’autonomia di 6 ore.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta sul Bose SoundLink Micro. Questo diffusore Bluetooth è perfetto per ogni tua avventura. Acquistalo subito al prezzo BOMBA di 96,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.