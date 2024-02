Bose SoundLink Micro: solo per OGGI sconto assurdo del 30%!

Se intendi portare la musica con te ovunque, Bose SoundLink Micro è lo strumento che fa per te. Lo speaker Bluetooth Portatile di Bose offre una struttura impermeabile con Microfono integrato e grazie alla sua compattezza è capace di produrre suoni forti e chiari con una profondità dei bassi che non hanno altri speaker su questa fascia di prezzo.

Bose SoundLink Micro ha un cinturino molto pratico e resistente e ti permette di evitare ogni tipo di strappo o urto. Quindi, potrai finalmente agganciarlo al tuo zaino, borsa o marsupio senza la paura di perderlo o che si possa rompere. Sfrutta subito lo sconto su Amazon del 30%, a soli 89,95€ questo straordinario strumento sarà subito tuo.

Bose SoundLink Micro è il vostro compagno di viaggio ideale

Nel caso in cui la tua gita fuori porta duri parecchio, non c’è da preoccuparsi: Bose SoundLink Micro ha una batteria praticamente infinita. Infatti, lo speaker compatto di Bose è dotato di una potentissima batteria agli ioni di litio, capace di supportare fino a 6 ore di musica consecutivamente! Quando sarà poi scarica, potrai facilmente ricaricarla con il cavo micro-USB incluso.

La vera chicca di questo incredibile altoparlante portatile è la sua impermeabilità: SoundLink Micro Bluetooth è infatti testato per soddisfare gli standard IP67. La buona salute dello speaker di Bose non verrà minimamente influenzata dalle temperature estreme, soprattutto grazie al sua realizzazione con materiali in gomma di silicone, che lo rendono praticamente immune da ammaccature e graffi.

In sintesi, Bose SoundLink Micro Bluetooth è pensato per tutti coloro che vogliono ascoltare musica in ogni posto del mondo ma senza rinunciare alla qualità del suono. Acquistalo oggi con lo sconto del 30% alla modica cifra di 89,95€. Se hai Prime le spedizioni sono gratuite!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.